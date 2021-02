AC Milan topper Serie A og jagter det første mesterskab i ti år. Men lørdag kom der lidt grus i maskineriet for Simon Kjær og co.

På udebane mod oprykkerklubben Spezia tabte topholdet 0-2 efter en skidt anden halvleg.

Simon Kjærs drøm om et mesterskab med AC Milan led et lille knæk ude mod Spezia lørdag aften.

Nederlaget betyder, at Milan kan miste førstepladsen søndag, hvis Christian Eriksens Inter hjemme i Milano besejrer Lazio.

Det vil sende Inter i front med et enkelt point ned til Milan, mens Juventus, som lørdag tabte til Napoli, lige nu er syv point efter Milan - dog for en kamp mindre.

Milan havde bolden mest i kampen, men havde meget vanskeligt ved at skabe store chancer. Det gik lidt lettere for hjemmeholdet.

Ti minutter efter pausen kom så 1-0-målet ved Giulio Maggiore, og milaneserne havde stadig svært ved at skabe de store muligheder.

20 minutter inde i anden halvleg skiftede Milan-træner Stefano Pioli tre mand ud, blandt andre Simon Kjær.

Det gjorde dog ikke den store forskel.

Spezia fortsatte med at være farligst, og med et drøn lidt uden for feltet af Simone Bastoni få minutter efter udskiftningerne, blev den potentielt fornyede energi fra indskifterne effektivt drænet.

Hjemmeholdet tog en overraskende sejr, mens Milan må afvente Inters resultat søndag for at vide, om man skal gå ind i næste uge som etter eller toer i Serie A.

