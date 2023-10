Christian Eriksen og Simon Kjær har i 10 år været landsholdskammerater og oplevet flere stunder på en fodboldbane end de fleste på en grønsvære.

Men selv efter så mange år sammen kan Christian Eriksen overraske med sine boldkundskaber, og tirsdag var Simon Kjær fuldstændig paf over den aflevering, Manchester United-spilleren lavede, da fynboen med ydersiden af foden spillede Robert Skov fri til 3-0-scoring.

Landsholdsanføreren sagde, at han var sikker på, at 99 procent af en udsolgt Parken ikke havde set den komme, så da B.T. mandag før landskampen mod San Marino fik lejlighed til at spørge manden bag afleveringen selv, forklarede Eriksen situationen, og så fik han ellers hele salen til at bryde ud i latter ved at stikke til sin holdkammerat.

»Nej, jeg havde ikke aftalt noget med Robert Skov. Jeg vil egentlig helst sige, at jeg i situationen får tid og plads og vender rundt og ser Robert løbe. Jeg når egentlig at tænke, at han løber på venstre (side af modstanderen, red.). Men jeg når så at tænke, at det kan han ikke rigtigt nå, så jeg laver en ydersideaflevering, som i sidste ende er helt perfekt med timingen af løbet, og Robert gjorde det færdigt,« forklarer Christian Eriksen, inden han lige laver et svirp med halen:

Eriksen imponerede Kjær med sin aflevering til Skov. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Eriksen imponerede Kjær med sin aflevering til Skov. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Men at Simon ikke så den, det overrasker mig heller ikke. Det er ikke første gang, at det sker. Jeg er sikker på, at der også var andre på stadion, der havde set den,« siger han med et stort grin.

Samtidig slår Eriksen fast, at han ikke selv var overrasket over resultatet af afleveringen.

»Nej,« lyder det bestemt fra Christian Eriksen, som næppe behøver lave lignende genialiteter for at overvinde tirsdagens modstander.

San Marino er nemlig det dårligste landshold på verdensranglisten.