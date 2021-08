Det var historiske billeder, da Taliban penetrerede præsidentpaladset i søndags.

Over ganske få dage erobrede bevægelsen magten i Afghanistan, mens hele verden så med.

Begivenheden har sat sine spor hos mange, også hos den danske landsholdsanfører Simon Kjær.

»Det er jo umuligt at være ligeglad. Man kan ikke lade, som om intet er hændt,« siger forsvarsspilleren i et interview med den italienske avis Corriere della Sera.

Simon Kjær har en klar holdning til, at vi bør hjælpe de svageste i samfundet. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Han forklarer også, at vi – i den privilegierede del af verden – bør gør en forskel dér, hvor vi kan.

»Som verdensborgere tror jeg, at vi altid skal hjælpe de svageste. Og forsvare det, der er rigtigt.«

I interviewet bliver Simon Kjær dog også spurgt ind til noget af det sportslige omkring hans klub AC Milan.

Her ønsker flere fans at se ham som klubbens nye anfører efter hans heltemodige gerning, da Eriksen faldt om i Parken under EM, men det har han ingen interesse i, forklarer han.

Synes du, at Simon Kjær er en helt?

»Vi har allerede en anfører, og han hedder Romagnoli. Der er en stor harmoni og respekt imellem os. Jeg er ligeglad med anførerbindet. Jeg gør altid mit bedste uanset omstændighederne,« siger Simon Kjær.

Derudover forklarer han, at han drømmer om at vinde en titel med den italienske storklub – og faktisk har den 32-årige dansker aldrig vundet noget i sin seniorkarriere.

Hvis han vil forbedre sine chancer for at opfylde den drøm, kræver det en forlængelse af hans kontrakt, som udløber om et år.

Og det ønsker han da også, forklarer han her.