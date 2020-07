31-årige Simon Kjær kunne onsdag fejre sin nye kontrakt med AC Milan med en sejr over Parma.

Simon Kjær kalder det en drøm at være skiftet permanent til AC Milan.

Det siger den danske landsholdsspiller onsdag aften til holdets hjemmeside efter sejren på 3-1 over Parma og Andreas Cornelius.

- Jeg er meget glad for, at de valgte mig, og jeg er glad for sejren. At spille for Milan har altid været en drøm, siger Simon Kjær.

Den 31-årige forsvarsspiller har været lejet ud til italienske Milan fra spanske Sevilla siden januar.

Milan meddelte onsdag, at holdet har gjort brug af en købsoption i lejekontrakten med Sevilla og betaler den spanske klub 3,5 millioner euro, som svarer til 26 millioner kroner.

Simon Kjær har spillet 19 kampe for Milan siden ankomsten, og efter coronapausen har han fået fuld spilletid i fem ud af syv kampe.

- Jeg var sikker på, at jeg kunne komme hertil og gøre en forskel og hjælpe holdet.

- Selvfølgelig er jeg glad for min start på dette eventyr, men der er stadig meget at gøre for at slutte sæsonen godt af, siger Simon Kjær.

Milan ligger på syvendepladsen i Serie A med fem kampe tilbage og kæmper om en plads i Europa League.

/ritzau/