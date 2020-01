Der arbejdes hårdt på at finde en ny klub til Simon Kjær, bekræfter agenten Mikkel Beck til Ekstra Bladet.

Simon Kjærs ophold i italienske Atalanta kan vise sig at blive særdeles kort.

Således bekræfter forsvarsspillerens agent til Ekstra Bladet, at der arbejdes på at finde en ny klub til den danske landsholdsanfører.

- Det er rigtigt, at situationen er uholdbar i Atalanta. Det er desværre ikke blevet det perfekte ægteskab, fodboldmæssigt og taktisk, som vi håbede på mellem Simon og træneren. Og så er det bedre, at parterne skilles, siger Mikkel Beck til Ekstra Bladet.

30-årige Simon Kjær er udlejet fra spanske Sevilla for resten af sæsonen. Han har ikke været brugt i Atalanta siden 26. november, og ifølge avisen har han i alt spillet 382 minutter i seks kampe for den italienske klub.

Danskeren har kontrakt med Sevilla frem til sommeren i 2021, og da han ikke spillede for den andalusiske klub i august i ligaen, før han skiftede til Atalanta, så må han godt spille kampe for endnu en klub i denne sæson.

Alt ser heldigvis ud til, at Simon her i januar kan få lov at forlade Atalanta. Så jeg arbejder på at finde den perfekte løsning for Simon, og vi håber snart at melde noget ud, siger Mikkel Beck til avisen.

Det danske landshold skal til sommer deltage i EM-slutrunden, og Danmark spiller sine tre gruppekampe i København.

Det skyldes, at EM fejrer 60-års jubilæum i år, og derfor er afviklingen af slutrunden spredt ud over flere forskellige lande.

Simon Kjær er noteret for 95 A-landskampe og tre scoringer for Danmark.