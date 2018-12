Fodboldklubber i Kina må fremover maksimalt bruge 1,45 millioner dollar om året på løn til kinesiske spillere.

Den kinesiske fodboldliga bliver ved med at stramme skruen, hvad angår klubbernes massive pengeforbrug.

Torsdag har Det Kinesiske Fodboldforbund indført et lønloft, der betyder, at klubberne i Chinese Super League fremover maksimalt må bruge 1,45 millioner dollar (9,47 millioner danske kroner) om året på løn til spillere fra Kina.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der bliver ifølge den statsstyrede sportskanal i Kina også indført begrænsninger på bonusser og andre finansielle tilskyndelser til hjemlige spillere.

Lønloftet træder i kraft, når den nye sæson i Chinese Super League starter til foråret. Det vil ikke gælde for udenlandske spillere.

Det Kinesiske Fodboldforbund vil fremover også holde bedre øje med klubber, når det gælder såkaldte "yin og yang"-kontrakter, der menes at være udbredt i landet i et forsøg på skatteunddragelse.

Her laver en klub én spillerkontrakt, der sendes til skattemyndighederne, og én med den reelle værdi, der ofte er langt højere, til spilleren.

For at komme det til livs skal klubber i slutningen af hver sæson sende kontrakterne på spillere og trænere ind til forbundet, som så vil kigge dem igennem.

Indførslen af lønloftet og de øvrige midler er de seneste i en række af initiativer, der skal sætte en dæmper på de kinesiske klubbers dyre vaner, hvad angår spillere.

Tidligere har fodboldforbundet indført en skat på 100 procent på spillerindkøb over syv millioner dollar, ligesom der er blevet sat en grænse for, hvor mange udenlandske spillere en klub må have på holdet.

Formålet har dels været, at man fra forbundets side hellere så, at klubberne udviklede og brugte kinesiske spillere, samt en frygt for at det internationale transfermarked vil koge over, når spillere bliver købt for unaturligt høje beløb.

/ritzau/