Reality-stjernen Kim Kardashian vælter sig i succes, og snart kan hun måske have en veninde, der er med i ledelsen hos Premier League-klubben Newcastle. Som rådgiver.

Ifølge bloomberg.com har Kardashians veninde Carla DiBello 'en nøglerolle' i forhandlingerne for den stenrige saudiaraber Mohammad bin Salman, som er klar til at købe klubben for 340 millioner pund.

Buddet på de cirka fire milliarder kroner skulle angiveligt ligge på bordet foran klubejer Mike Ashley.

Carla DiBello, 35 år, skulle ikke være den eneste kvinde, der af den royale familie er sat i spidsen for forhandlingerne. Også den britiske finanskvinde Amanda Staveley hjælper til.

Carla DiBello laver forretning i Mellemøsten. Vis mere Carla DiBello laver forretning i Mellemøsten.

Og hvis det ender i en handel, vil Carla DiBello fortsætte sin gang i den store klub, da det menes, at hun vil blive en tildelt en plads som 'rådgiver' for klubben.

Carla DiBello arbejder også som tv-producer og var med til at producere programmet 'Keeping Up With The Kardashians'. Hun var også med til Kim Kardashians bryllup med Kanye West i 2014.

På Instagram gør hun mere og mere opmærksom på, at hun laver forretninger med de rige folk fra Mellemøsten.

Noget, hun startede på i 2016, og som hun beskrev sådan dengang:

»Jeg får altid spørgsmålet: Hvad laver du så? Svært at sige. Det kan ikke svares på en linje. Tag bare nu for eksempel. Jeg skriver denne klumme i den første uge af the Dubai International Film Festival, og jeg er netop vendt tilbage fra et møde i Abu Dhabi, hvor vi diskuterede et filmprojekt til 80 millioner dollar.«

»Min telefon ringer hele tiden, på den ene linje har jeg bokseren Floyd Mayweather, der ringer fra Italien, fordi han gerne vil komme og se Dubai i nogle få dage, og på den anden linje har jeg den største instruktør og producer af virtuel reality fra RYOT Films, som flyver ind fra Los Angeles for at holde en tale til festivalen.«

»Det er sådan, min hverdag er. Men der var engang, hvor alt det her blot var en drøm,« skrev hun.

Det vides ikke, om hendes drøm også er at være med til at købe en stor fodboldklub. Fansene håber nok, at det bare er et mareridt.