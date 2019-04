Nul - som i et kuglerundt nul.

Så mange afslutninger inden for målrammen havde Manchester United mod FC Barcelona.

Eller sagt på en anden måde: Den dårligste præstation i 14 år, siden 2005.

Sådan lyder dommen fra statistikken-tjenesten Opta efter det engelske hold onsdag aften tabte den første Champions League-kvartfinale på hjemmebane med 0-1.

2005 - Manchester United have failed to have a shot on target in a Champions League game for the first time since March 2005, in a 0-1 defeat at AC Milan. Timid. #MUNBAR — OptaJoe (@OptaJoe) 10. april 2019

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær erkendte, at der manglede noget i afslutningerne,

»Den lille ekstra kvalitet manglede,« sagde nordmanden efter kampen:

»Men når man spiller mod Barcelona, kommer man til at spille meget uden bold, og så er man måske lidt træt, når man får chancerne.«

Alt i alt havde Manchester United faktisk flere afslutninger i kampen end FC Barcelona. Her endte det 7-5. Men alle hjemmeholdets forsøg gik altså forbi mål, mens udeholdet ramte målet på tre af afslutningerne - og scorede altså ét mål.

CLs returkampe Efter onsdagens kampe har alle otte hold været i aktion i kvartfinalerne. De samlede vindere bliver fundet efter næste uges returkampe. Her er programmet: Tirsdag 16. april: Juventus - Ajax.

Tirsdag 16. april: Barcelona - Manchester United.

Onsdag 17. april: Porto - Liverpool.

Onsdag 17. april: Manchester City - Tottenham. De fire vindere går i semifinalerne, der spilles 30. april og 1. maj med returkampe ugen efter.

Nu venter returkampen allerede i næste uge, hvor Manchester United SKAL score for at booke en plads i semifinalerne.

I 1/8-finalen tabte Manchester United med 0-2 på hjemmebane til PSG, men vandt efterfølgende med 3-1 på udebane og gik videre. Derfor har Ole Gunnar Solskjær ikke mistet troen.

»Vi tager derned med et stykke arbejde forude, men der er muligheder. Det bliver hårdt, men vi har gjort det før. Vi tager derned med en bevidsthed om, at vi kan score,« sagde Ole Gunnar Solskjær.

Hvis det lykkes, vil det være 'en større bedrift end mod PSG på grund af Barcelonas historie', mener han.

» Vi er stadig med i det,« sagde Manchester United-manageren, der har tabt fire af sine seneste fem kampe i alle turneringer.