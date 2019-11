Søndag eftermiddag. Direkte opgør mellem de to mesterskabsfavoritter.

Liverpool tager imod Manchester City, og det er ikke bare en duel mellem spillerne på banen.

De to holds trænere, Liverpools Jürgen Klopp og Manchester Citys Pep Guardiola, kommer også til at udkæmpe en taktisk duel fra sidelinjen - og her er der noget, der peger i Liverpools retning.

Sportsportalen SpilXperten.com har kigget nærmere på Pep Guardiolas resultater som manager.

Og her viser det sig, at Liverpool og Jürgen Klopp er en dårlig cocktail for den spanske toptræner.

Pep Guardiolas statistik viser, at han i sine i alt ni opgør mod Liverpool i snit har fået ét point. Det har udmundet i to sejre, tre uafgjort og fire nederlag mod de røde Liverpool-drenge gennem hans karriere.

Tager man alle de hold, Guardiola har mødt mindst to gange i sin karriere, deler Liverpool førstepladsen over spanierens hademodstandere sammen med Celtic, som han dog kun har stået overfor to gange.

Kigger vi så på trænerne, Guardiola har mødt - igen mindst to gange - i sin karriere, finder man Jürgen Klopp på en niendeplads over de trænere, spanieren har det sværest med.

Guardiolas pointsnit mod tyskeren ligger bare på 1,29 per kamp. I de 17 opgør interne opgør, har Guardiola vundet seks, spillet fire uafgjort og tabt syv.

Kigger man på resten af listen over de 18 trænere, er der ingen, Guardiola har mødt mere end fire gange.

Har han mødt en træner mere end fire gange, scorer han i snit 1,50 point eller mere mod dem, hvilket tyder på, at der ikke er rart mange trænere i verden, Guardiola ikke har taget på. Udover Jürgen Klopp.

Hvorvidt Pep Guardiola kan gøre noget ved den dårlige statistik mod Liverpool og Jürgen Klopp, finder vi ud af søndag klokken 17.30.