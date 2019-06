Efter tre år i Manchester United jagter den franske midtbaneprofil Paul Pogba en ny udfordring.

Det siger han ifølge flere medier søndag i Tokyo, efter at han er blevet rygtet væk fra Ole Gunnar Solskjærs mandskab.

»Der har været meget snak og mange tanker,« siger den 26-årige franskmand ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Jeg har været tre år i Manchester og gjort det godt. Der har været gode og mindre gode øjeblikke som for alle andre. Jeg tror, det kunne være et godt tidspunkt at prøve kræfter med en ny udfordring et andet sted,« siger han.

Paul Pogba. Arkivfoto. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix Vis mere Paul Pogba. Arkivfoto. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Franskmandens udmelding har naturligvis også betydning for den transfersaga, der gennem flere uger har omkranset danske Christian Eriksen og Real Madrid.

Efter at have hentet stjerner som Luka Jovic og Eden Hazard til de offensive pladser har det længe været rapporteret, at Real Madrids næste store handel kommer til at være til midtbanen – og lige så længe har det lydt, at valget står mellem Pogba og Eriksen.

Christian Eriksen var først ude med meldingen om, at han kunne være klar til nye udfordringer, og det samme gælder så Paul Pogba nu. Men noget tyder på, at franskmanden er foran.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane lader til at have sin franske landsmand en tand foran på ønskelisten.

Christian Eriksen, arkivfoto. Foto: Lars Møller Vis mere Christian Eriksen, arkivfoto. Foto: Lars Møller

Til gengæld er der ikke meget tvivl om, at Paul Pogba er klart dyrere end Christian Eriksen. Den danske Tottenham-spiller har et år tilbage af sin kontrakt og bør kunne hentes langt billigere end franskmanden – og Real Madrid har allerede kastet milliarder efter spillere i dette transfervindue. Mere om det her.

Paul Pogba skiftede fra Juventus til Manchester United i 2016. Det er franskmandens andet ophold i klubben.

Han har scoret 24 mål i 92 kampe for klubben, der i sidste sæson sluttede på sjettepladsen i Premier League og dermed missede en plads i Champions League.

/ritzau/