I den første af to playoffkampe vandt Holstein Kiel fra den næstbedste række over FC Köln fra Bundesligaen.

Holstein Kiel kom onsdag et skridt nærmere oprykning til Bundesligaen.

I den første af to playoffkampe mod FC Köln fra den bedste række vandt nordtyskerne således med 1-0 på udebane.

På den måde står Kiel med et formidabelt udgangspunkt til returopgøret på lørdag, hvor klubben har hjemmebanefordel.

Danske Mikkel Kirkeskov, som tidligere har spillet i AGF og OB, sad på Kiels bænk i hele kampen.

Det var dog Köln, der var spilstyrende og skabte flest chancer i onsdagens opgør.

Efter 31 minutter fik Köln faktisk bolden i mål, da Jonas Hector gik ind i en duel med Kiel-keeper Ioannis Gelios.

Anføreren fik lige nøjagtig bolden skovlet over stregen, men dommeren vurderede, at han havde begået frispark i duellen med Gelios.

I første halvlegs overtid var Ondrej Duda en meters penge fra at bringe Köln i front, da han lidt tilfældigt fik en mulighed i udkanten af feltet.

I anden halvleg kom Kiel-spillerne lidt bedre med, og i modsætning til Köln formåede de at udnytte en af sine muligheder.

Jae-Sung Lee steg efter en time op i den ene side af feltet og headede bolden ind i panden på Simon Lorenz, der stangede Kiel foran med 1-0.

Köln igangsatte et voldsomt pres, og Kiel-spillerne måtte kæmpe med næb og kløer for at holde hjemmeholdet fra udligning, men det lykkedes.

Returopgøret spilles lørdag klokken 18.00 i Kiel.

/ritzau/