Det kan koste mange penge at have en hobby. For Kevin Larsen koster det ekstra meget på grund af en særlig aftale med hustruen.

»Det kan godt blive dyrt, når jeg skal vise min kone nye trøjer, for så skal hun jo også have noget. Det koster jo dobbelt op i enten tøj, guld eller diamanter,« lyder det fra ham.

Til DBA Guide fortæller den 38-årige aalborgenser om sin store lidenskab: Fodboldtrøjer.

Han har mere end end 200 styk i samlingen, der indeholder flere helt særlige temaer.

Prisen er Kevin Larsens skøn. Foto: DBA Guide Vis mere Prisen er Kevin Larsens skøn. Foto: DBA Guide

»Jeg er nok en af de eneste samlere i verden, der har alle trøjer fra alle de klubber, som Nicklas Bendtner har spillet i,« som Kevin Larsen siger.

Desuden har han en forkærlighed for Arsenal-trøjer. Fra 1989 og frem til i dag har han samtlige udgaver, der engelske klub har spillet i. På nær to.

Og de er dyre med priser omkring henholdsvis 25.000 og 100.000 kroner, ifølge den ivrige samler.

»Dem får jeg aldrig nogensinde fat i. Så samlingen bliver desværre aldrig komplet,« siger Kevin Larsen, der i øvrigt ALTID har en fodboldtrøje på, til DBA Guide.

Et udvalg af Kevin Larsens mange trøjer. Foto: DBA Guide Vis mere Et udvalg af Kevin Larsens mange trøjer. Foto: DBA Guide

Han er dog villig til at betale en vis sum for at få fat i nye specialiteter til samlingen. Han køber eller bytter sig til 1-2 trøjer om ugen, fortæller han.

Og det er ikke altid, at hustruen faktisk får at vide, hvor mange penge det egentlig drejer sig om, selv om de har indgået aftalen om gensidige nyerhvervelser.

»Det bliver meget dyrt, men hun ved jo heller ikke, hvor meget jeg køber for,« siger Kevin Larsen:

»Jeg har lige købt trøjer for 10.000 kroner. Det er virkelig dumt.«

Kevin Larsens yndlingstrøje er Dennis Bergkamps hollandske landsholdstrøje. Foto: DBA Guide Vis mere Kevin Larsens yndlingstrøje er Dennis Bergkamps hollandske landsholdstrøje. Foto: DBA Guide