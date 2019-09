Han indrømmer det selv. At han var en idiot.

For hvem i alverden har brug for at købe tre luksusbiler på én dag?

Ikke Kevin-Prince Boateng i hvert fald.

I et interview med La Repubblica fortæller han om det talent, der aldrig blev udfoldet til det maksimale, selv om han har været forbi store klubber.

Kevin-Prince Boateng har brugt mange penge på dyre biler.

Tidligt i karrieren skiftede han fra Hertha Berlin til Tottenham, og det var her, at pengene sad løst, og hangen til alt muligt andet end at spille fodbold var for stor.

»Jeg vil kigge tilbage og sige, at jeg ikke behandlede fodbold som et job. Jeg var en idiot,« siger han og fortsætter:

»Jeg købte tre biler på en dag, da jeg var i Tottenham. En Lamborghini, en Hummer og en Cadillac.«

»Jeg vil sige til de unge spillere i dag: Du kan ikke købe lykke. Jeg spillede ikke, jeg havde familieproblemer, jeg var ude af truppen. Jeg søgte lykken gennem materielle ting. En bil gør dig glad i en uge. Jeg købte tre for at være glad i tre uger.«

Kevin-Prince Boateng var i sidste sæson på en lejeaftale i Barcelona. Foto: ALBERT GEA Vis mere Kevin-Prince Boateng var i sidste sæson på en lejeaftale i Barcelona. Foto: ALBERT GEA

»Jeg havde talent, men jeg trænede minimalt. Omtrent en time om dagen. Jeg var den sidste, der ankom til træning, og den første, der smuttede. Jeg var ude med venner. Jeg levede som en konge. Jeg var aldrig i træningscentret. Det påvirker dig senere i karrieren.«

Det var som 20-årig, at Kevin-Prince Boateng kom til Premier League og begyndte at tjene gode penge.

På fodboldbanen blev det kun til 14 kampe for Tottenham på to sæsoner. I sidste sæson var han udlejet til selveste Barcelona.

Nu er han 32 år og i gang med de sidste år af karrieren i sin nye klub Fiorentina.