»Jeg tror kun, at FCM og deres 7.000 fans selv synes, de er favoritter«.

Brøndby-back Kevin Mensah er klar i spyttet inden pokalfinalen anno 2019, der spilles mellem de blågule og FC Midtjylland.

Midtjyderne har været ude og udråbe sig selv som favoritter, og det smiler Kevin Mensah en smule af.

»Nu har FC Midtjylland udråbt sig selv til favoritter. Det synes jeg er skønt, at man kan gøre det,« siger han med en ironisk tone.

»Jeg er sikker på, at de 25.000 eller de 20.000 BIF-fans, der står her i morgen, har et hold, de synes er favoritter. Og det er os.«

Fredag forventes der en del flere Brøndby-fans i Parken til pokalfinalen, der formentlig vil være forvandlet til en gul hjemmebane i dagens anledning.

»Kulissen kan altid ændre noget inde på banen. Det er jeg sikker på, at den også gør i morgen. Det bliver et kaos derinde, og er der noget, som vi søger, så er det kaos,« siger Kevin Mensah.

Oprindeligt er backen egentlig angriber, men det seneste år er han blevet omskolet til en mere defensiv back-rolle.

Brøndbys cheftræner Martin Retov, Kevin Mensah, Jens Martin Gammelby og FC Midtjyllands Jakob Poulsen, Erik Sviatchenko og cheftræner Kenneth Andersen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys cheftræner Martin Retov, Kevin Mensah, Jens Martin Gammelby og FC Midtjyllands Jakob Poulsen, Erik Sviatchenko og cheftræner Kenneth Andersen. Foto: Liselotte Sabroe

Hvis man havde sagt til dig for 1,5 år siden, at du stod til at spille en pokalfinale med BIF og du startede inde som back, hvad ville du så svare?

»Først og fremmest ville jeg sige, at det nok ikke bliver i denne her levetid. Og så ville jeg spørge, om du er sikker på, at det er mig, du snakker om. I hvert fald på højrebackpladsen, det tror jeg ikke nogen havde set komme,« siger Kevin Mensah og griner.

»Men sådan er fodbold. Det handler om at gøre sig gældende på de positioner, du er i og i den tid, du har.«

To gange før har Mensah prøvet at stå i en pokalfinale med Brøndby. Første gang var i 2017, hvor FCK besejrede Brøndby 3-1. Dengang fik Kevin Mensah små fire minutters spilletid.

I 2018 slog Brøndby Silkeborg 3-1, men der var Mensah slet ikke at finde på banen.

I morgen ser det dog ud til at blive anderledes.

»Det er den største kamp i Danmark. Det er der ingen tvivl om. Det er alt eller intet kampe, det er det største, du kan opleve,« siger Kevin Mensah.

Brøndby og FC Midtjylland tørner sammen fredag kl. 17.00. Du kan følge pokalen hele dagen på bt.dk.