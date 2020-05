Efter Silkeborgs 0-2-nederlag til FC Nordsjælland fredag vil træner Kent Nielsen stadig jagte redningen.

Silkeborg er efter fredagens 0-2-nederlag til FC Nordsjælland fortsat at finde på 3F Superligaens sidsteplads med bare en runde tilbage af grundspillet.

Det tager dog ikke håbet om redning fra holdets træner, Kent Nielsen, som vil jagte redningen, uanset om holdet kommer i den ene eller anden nedrykningspulje.

- Så længe der er nogle muligheder i den her turnering, så vil vi jagte dem.

- Så vidt jeg ved, er der stadig 21 point at spille om uanset hvad, og det er de point, vi vil jagte, siger Nielsen.

Derfor bliver det heller ikke et Silkeborg-hold, der kommer til at eksperimentere med nye spillere i et nedrykningsslutspil.

- Bare fordi det ser svært ud, så kunne jeg aldrig forestille mig, at vi kom til at bruge unge spillere for at gøre holdet klar til en ny sæson, siger træneren.

Ender Silkeborg på sidstepladsen, så vil de i skrivende stund have 11 point op til nærmeste konkurrent i de kommende nedrykningspuljer.

Det har Silkeborg-træneren dog slet ikke så meget fokus på, og han vil ikke spekulere i en nedrykning, før det er en realitet.

- Vi laver ikke spekulationer, og vi kommer til at gå all in på at få alle point i de sidste syv kampe, konstaterer han.

Silkeborgs venstreback Frederik Møller er af samme holdning som sin træner, da han også mener, at der er en mulighed for overlevelse i begge nedrykningsgrupper.

- Nu tager vi til Sønderjyske for at vinde, for selv om vi kommer i den "dårlige" pulje, så er der stadig en chance for overlevelse.

- Og det bliver nok svært uanset hvad, selv om det nok er lidt mindre svært i den "gode" pulje, siger forsvarsspilleren.

Det kan allerede blive afgjort i denne runde, hvorvidt Silkeborg skal spille i den ene eller anden pulje.

For vinder Esbjerg deres kamp på søndag mod AaB, er det ikke længere muligt for silkeborgenserne at nå dem og komme væk fra 14.-pladsen.

/ritzau/