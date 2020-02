Kent Nielsen forventer at se et forbedret Silkeborg-mandskab, selv om en nedrykning kan være svær at afværge.

Silkeborg IF står i en kedelig situation i bunden af Superligaen før forårssæsonen.

Selv om det måtte vise sig, at sæsonen ender med en nedrykning, kan foråret isoleret set stadig være godkendt.

Det er det, hvis spillerne og holdet som helhed viser tydelige forbedringer, så der i modsætning til i efteråret ikke stilles spørgsmål ved, om klubben er berettiget til at være i Superligaen.

Det siger cheftræner Kent Nielsen før holdets forårspremiere mod AaB søndag eftermiddag.

- Vi kan sagtens have et godt forår, selv om vi ender med at rykke ned. Vi er fuldt ud bevidste om, at man bliver bedømt på slutresultatet og skal stå til regnskab for det. Og det er da utilstrækkeligt at rykke ned.

- Men vi lever også af at kigge på tingene under. I medierne er alt godt, når man har vundet, mens alt er skidt, når man har tabt. Vi har nogle flere nuancer. Alt behøver ikke være godt, når man har vundet eller dårligt, når man har tabt.

- Vi følte selv, at vi blev stærkere og stærkere, mens kampene blev tættere og tættere hen over efteråret. Den udvikling skal vi fortsætte. Og så skal vi se, om vi kan sætte de få procenter, der er for overlevelse, i spil, siger Kent Nielsen.

Silkeborg ligger sidst med ti point for 20 kampe. Aktuelt har Esbjerg og Hobro henholdsvis seks og syv point flere, mens der er 12 point op til Sønderjyske.

I efterårssæsonen har Silkeborg lukket 46 superligamål ind. Det er 11 mere end Superligaens næstsvageste hold defensivt. Omvendt har klubben scoret flere mål end de fire hold, der ligger lige over Silkeborg.

På baggrund af vinterens træningskampe forventer Kent Nielsen, at Silkeborg-defensiven vil være mindre hullet i foråret.

- Vi har været et atypisk bundhold, der har haft sværere ved at forsvare, end man traditionelt ser. Men vi har haft nemmere ved at angribe, hvilket man traditionelt set har svært ved, når man er et nyoprykket hold eller et bundhold.

- Vi føler også, at vi har evnet at udfordre nogle af de store klubber, og det tror vi på, at vi bliver endnu stærkere til i foråret. Vi har set bedre ud, og der er kommet en anden optimisme i truppen, siger cheftræneren.

I foråret må Silkeborg klare sig uden topscorer Ronnie Schwartz, der er blevet solgt til FC Midtjylland. Schwartz ønskede ikke at spille videre i Silkeborg, og derfor var det rigtigt at sende ham videre, mener Kent Nielsen.

Den brasilianske angriber Junior Brumado er lejet som erstatning. Han har spillet 21 superligakampe for FC Midtjylland uden at score. Cheftræneren er overbevist om, at brasilianeren nok skal vise sit værd.

- Jeg kan godt forstå, at folk spørger, hvor målene nu skal komme fra, efter at Ronnie havde lavet 12 af vores mål. Men vi har slået FC Midtjylland 3-2 i opstarten, uden at Ronnie scorede. Så selvfølgelig har vi det i os.

- Der er ingen tvivl om, at Ronnie er en fantastisk afslutter, mens Brumado har nogle større styrker i at kunne være en opspilsstation. Han kommer til at hjælpe os, fordi vi kan spille den op på ham og få endnu flere folk med frem, siger Kent Nielsen.

