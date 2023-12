TV 2 bliver en fodboldekspert fattigere.

Kenneth Perez er færdig på TV 2, efter han kom til i juni 2022.

Den tidligere landsholdsspiller har dækket landsholdsfodbolden, men nu er det slut, efter kontrakten ikke blev forlænget.

B.T. har været i kontakt med Kenneth Perez, der oplyser, at han har været glad for at arbejde med mediets dygtige folk, men at han kunne fornemme, at de ønskede at gå en anden vej, end den han kunne tilbyde.

»TV 2 vil noget andet, og der passer min måde at være ekspert på nok ikke ind. Og det er jo helt i orden,« lyder det fra Perez, der er ekspert på Æresdivisionen og europæisk fodbold på hollandsk tv.

Der var ellers begejstring hos TV 2, da de ansatte ham for halvandet år siden.

»Kenneth Perez har udviklet sig til at være en knivskarp fodboldanalytiker i Holland, hvor han til daglig arbejder som ekspert hos ESPN, og jeg er sikker på, at Kenneth kommer til at gøre mange seere klogere på taktik og analyse,« sagde Kristian Hyldgaard, der er kanalchef for TV2 Sport