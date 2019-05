»Det bliver altid hektisk, når vi spiller mod hinanden, fordi vi er indstillet på, at det skal gå hurtigt fremad«.

FCM-anfører Jakob Poulsen glæder sig til at spille pokalfinale fredag mod Brøndby sammen med resten af FC Midtjylland-lejren.

Og midtjyderne er sikre på egne evner inden pokalbraget.

»Favoritværdigheden ligger jo hos os, da vi har været bedst over hele sæsonen, selvom det har været meget lige i de indbyrdes kampe,« siger Jakob Poulsen.

Superligaslutspillet har dog været en skuffende for sidste års mestre, der ikke for alvor udfordrede FC København. Alligevel er det en overdrivelse at påstå, at en pokaltitel kan redde FCM-sæsonen, siger Jakob Poulsen.

»Redde er et hårdt ord at bruge, synes jeg. Men den ligger dér, hvor det har været en god sæson, hvis vi vinder i morgen. Ellers har det været en middelmådig sæson, hvis vi taber finalen. Der er selvfølgelig stor forskel, når man skal evaluere en hel sæson. Det ville være en tung følelse at stå uden et trofæ i morgen, når man har været så tæt på to stk«.

De seneste par uger har FC Midtjyllands superligakampe været relativt ubetydelige, da holdet har været sikkert på at ende på andenpladsen i tabellen.

»Vi har haft kampe de seneste uger, hvor der ikke har været så spændende. Så det bliver fedt for os alle at gå ind til en kamp, hvor der virkelig er noget på spil,« forklarer Jakob Poulsen, der erkender, at pokalfinalen er blevet vigtigere af, at superligaguldet glippede.

Jakob Poulsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jakob Poulsen. Foto: Liselotte Sabroe

For FCM-træner Kenneth Andersen er kampen også vigtig for holdets sæson, da det er en af målsætningerne. Men er han en presset træner grundet FC Midtjyllands svage præstationer i superligaslutspillet?

»Overhovedet ikke. Pokalfinalen har været vigtig hele vejen igennem, så overhovedet ikke,« svarer han på spørgsmålet.

Det er første gang, at den 51-årige træner står i spidsen for et seniorhold i en pokalfinale, men for ham handler det om at videresende ro til sine spillere.

»Jeg tror, at det er vigtigt for os som trænere at bevare roen og gøre det så normalt som muligt. Og forberede spillerne på, at det i bund og grund er en kamp som alle andre. Det tror jeg er kunsten,« siger Kenneth Andersen, der fik sit første job som seniortræner i oktober, da han blev ansat som cheftræner for FC Midtjyllands førstehold.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Fredagens modstander i finalen, Brøndby, har haft en noget svagere sæson end FC Midtjylland i Superligaen. Sidstnævnte er allerede sikker på at spille europæisk fodbold i den kommende sæson qua sin andenplads i Superligaen. Det er Brøndby ikke, men en pokalsejr ville også sende Brøndby en tur ud i Europa.

Alligevel mener Kenneth Andersen ikke, at kampen er vigtigere for Brøndby end FCM.

»Jeg synes ikke, at kampen er vigtigere for dem end for os. Vi har meldt ud, at vi både gerne vil gå efter det danske mesterskab og pokalen. Nu ender vi med at få sølv, så er pokalen vigtig, hvis vi skal have hevet en titel i hus,« siger Kenneth Andersen.

Brøndby og FC Midtjylland tørner sammen fredag kl. 17.00. Du kan følge pokalen hele dagen på bt.dk.