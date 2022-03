Transfersagaen om den danske landsholdsstjerne Andreas Christensen kan måske nærme sig en afslutning.

Længe har der været massiv spekulation om hans fremtid i Chelsea, hvor parterne igennem mange, mange måneder ikke har kunnet blive enige om en forlængelse. Noget, som B.T. har beskrevet ved flere lejligheder.

Christensen, der har kontraktudløb til sommer, er blevet sat i forbindelse med Bayern München og især Barcelona. Og nu skriver den kendte transferjournalist Fabrizio Romano, at Christensen er snublende nær et skifte til Barcelona.

Deres tilbud er bedre end Bayerns, lyder det blandt andet.

'Andreas Christensen har sagt nej til flere engelske klubber ud af respekt for Chelsea. Han er nu meget tæt på at skifte til Barcelona som kontraktfri. Kontrakttilbudet er bedre end Bayerns. De sidste detaljer mangler - nyt møde forventet i næste uge, hvor handlen skal færddiggøres,' lyder meldingen fra Romano.

Hvis skiftet falder på plads, kan Christensen kalde sig Barcelonaspiller til sommer. Og dermed kan den lange saga om danskerens fremtid muligvis nå sin endelige destination.

Spekulationen om danskerens fremtid har fyldt meget i både danske og engelske medier og har skabt uro omkring Christensens position på Chelsea-holdet.

Den 25-årige danske landsholdsstjerne har været i klubben i snart 10 år, siden han som ung skiftede til London-klubben fra Brøndby. Efter to års udlejning til Borussia Mönchengladbach fra 2015 til 2017 har han udviklet sig til en stor profil for den engelske topklub, men nu lader det til, at fremtiden bliver et helt andet sted.