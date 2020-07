Der var fest, farver og fyrværkeri i Herning, da FC Midtjylland i aftes sikrede sig DM-guldet med en 3-1-sejr over FC København.

Men det var ikke kun på banen, at stjernerne folde sig ud.

Også på VIP-tribunen var der stjerneglans - mest i øjnefaldende i form af Nikolaj Lie Kaas, som havde taget turen til det midtjyske for at overvære guld-braget sammen med en helt særlig og i offentligheden ganske velkendt ven. Det vender vi tilbage til.

Derudover havde den glødende FCM-fan og tidligere toppolitiker Kristian Jensen taget sin kæreste, den populære sangerinde Pernille Rosendal, med til fodbold på hjemegnen, ligesom tv-typen Thomas Skov Gaardsvig, som er fra Herning, var på plads til at fejre FCM's triumf.

Nikolaj Lie Kaas og Anders Holch Povlsen. Superliga, FC Midtjylland vs. FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nikolaj Lie Kaas og Anders Holch Povlsen. Superliga, FC Midtjylland vs. FCK. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men tilbage til Nikolaj Lie Kaas.

For hvad i alverden lavede den folkekære skuespiller-stjerne på MCH Arena, var der nok en del, der tænkte, da tv-kameraerne fangede ham på de fine pladser tæt på fodbold-notabiliteter som eks-FCK-boss Flemming Østergaard og FCM's nuværende ditto Rasmus Ankersen.

Koblingen mellem den driftige midtjyske klub og den internationalet kendte skuespiller er ikke umiddelbart så tydelig. Men forklaringen er simpel.

Nikolaj Lie Kaas er en nær ven af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, som har tætte forbindelser til det midtjyske erhvervsliv og FC Midtjylland. De to sad side om side på VIP-pladserne, som kan ses på billederne og i videoen herover. Lie Kaas, iført bøllehat og med langt skæg, har også delt en video fra kampen på sin Instagram.