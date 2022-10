Lyt til artiklen

Faren er lige blevet arbejdsløs, men han skal ikke bekymre sig om at hjælpe sin datter økonomisk.

For Lilly-Ella Gerrard, datter af den tidligere engelske landsholdsstjerne Steven Gerrard, skovler penge ind som succesfuld influencer.

Over sommeren beskrev Daily Mail, hvordan hun allerede har sikret sig minimum ti lukrative aftaler med firmaer, der er klar til at betale for reklame på hendes Instagram-profil, hvor hun nærmer sig 200.000 følgere.

18-årige Gerrard er med andre ord godt i gang med at skabe sin helt eget brand - langt væk fra farens succesfulde fodboldkarriere.

Steven Gerrard spillede med stor succes hele sin karriere i Liverpool og for det engelske landshold.

Siden er han blevet træner, og indtil i denne uge stod han i spidsen for Premier League-holdet Aston Villa. Efter en lang række dårlige resultater blev han dog fyret.

Det skete torsdag aften efter et 0-3-nederlag til Fulham.

Det er ikke første gang, at den 18-årige kendisdatter rammer overskrifterne.

Tidligere på måneden kom det frem, at hun angiveligt dater den 23-årige Lee Byrne, der er søn af den 41-årige irske gangster Liam Byrne.