2019 var bestemt ikke Ken Ilsøs år. Men det er vendt nu for den tidligere fodboldspiller.

'Verden kan vende så hurtigt. Efter et 2019 med skuffelser, er billedet nu vendt på hovedet,' skriver Ken Ilsø, der i marts sidste år blev testet positiv for kokain, suspenderet fra sin klub og i efteråret valgte han så at stoppe sin karriere.

Et hårdt år for den tidligere Superliga-spiller, der dog nu er ramt af en stor lykke. For sidste år fandt han sin store kærlighed, og de har meget at se frem til.

'I 2020 har vi skabt et nyt liv. Vi kan ikke vente med at byde vores lille pige velkommen til verden. Jeg kan ikke tro, at jeg skal være far. Det her liv gør mig så glad,' skriver den 33-årige Ken Ilsø til et billede, hvor han står med sin kæreste, der har en tydelig babybule.

'How quick the world can turn upside down After a 2019 with disappointment, now the world has turned around In 2019 I also found my future wife in 2020 we have created a new life, We cant wait to welcome our little baby girl Welcome to this world I cant believe I now will become a dad, This life makes me so fucking glad'

Inden Ken Ilsø sidste år stoppede sin karriere, havde han i mange år spillet i udlandet, siden han forlod Superligaen i 2011.

Først gik turen til tysk fodbold i form af Fortuna Düsseldorf og Vfl Bochum, inden han i 2014 rejste mod den anden side af kloden.

Her blev til det fodboldophold i Kina, Singapore og Malaysia, inden den danske angriber i 2018 kom til Australien og Adelaide United.

Her nåede han i sin sidste sæson at spille med i 19 kampe og score tre mål, og det endte altså også med at blive Ken Ilsøs sidste klub som spiller.