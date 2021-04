Chelsea leverede en sløv indsats hjemme mod Brighton, men er alligevel i top-4 efter 0-0.

Om det skyldtes de chokerende nyheder over klubbens indtræden i den nye European Super League, skal være usagt, men Chelsea-spillerne var et pænt stykke under vanligt niveau i tirsdagens hjemmekamp mod Brighton.

Thomas Tuchels mandskab med Andreas Christensen i forsvarskæden skabte ikke ret mange chancer og var endda tæt på at tabe, men det hele endte 0-0 på Stamford Bridge.

Kampstarten måtte skubbes, da vrede chelseafans blokerede for holdbussen, da den ankom til stadion.

Årsagen var klubbens indtræden i udbryderligaen European Super League, som affødte en stor fandemonstration uden foran stadion, hvor holdet skulle ankomme.

Kampen kom i gang med omkring et kvarters forsinkelse, men det var ikke meget, holdene havde at byde på.

Det var generelt en chancefattig affære, som heller ikke efter pausen for alvor bød på det helt vilde.

Godt ti minutter før tid var det tæt på at gå galt for favoritterne, da Danny Welbeck sendte et følt spark på stolpen. Riposten blev blokeret og Chelsea slap med skrækken.

Det ene point efter nok til at kile Chelsea ind foran West Ham på en bedre målscore i kampen om den sidste af de fire Champions League-pladser i Premier League.

Og chelseafansene er måske endda alligevel glade trods det skuffende resultat.

Ifølge flere engelske medier agter klubben at følge Manchester City ud af Super League-fællesskabet. Det skriver blandt andet BBC og Sky tirsdag aften.

Dermed vil klubben undgå at blive smidt ud af de europæiske turneringer, hvor holdet lige nu er nået til semifinalen i denne sæsons Champions League.

Og fjerdepladsen kan igen blive vital i forhold til næste sæsons Champions League.

