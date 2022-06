Lyt til artiklen

Det var en vaskeægte drøm, der fredag aften gik i opfyldelse for 31-årige Katrine Veje, da hun trådte ind på græstæppet i Parken.

Hun er ven med landsholdsstjernen Christian Eriksen, og derfor har hun så mange gange kunnet følge Eriksens vej ind på nationalstadionet og drømt om at kunne gøre det samme.

Og fredag fik hun endelig drømmen opfyldt, da det danske kvindelandshold slog Brasilien med 2-1 i den første kvindelandsholdskamp i Parken nogensinde.

Derfor trillede tårerne også ned ad kinderne, da Veje stod side om side med holdkammeraterne og sang nationalsang inden opgøret, hvor over 21.000 danske fans så med i Parken.

»Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg var helt lille. I Ekstra Bladets skolefodboldturnering røg vi ud i semifinalen, lige inden vi skulle herind at spille, så det er en drøm, jeg har haft, og jeg må sige, jeg blev rigtig rørt under nationalmelodien. Det var så fedt at få krydset den af.«

»Jeg må nok indrømme, at der var lidt tårer. Det var virkelig, virkelig stort, og min familie var på lægterne, så det var så stort. Det betød også sindssygt meget, fordi jeg har set min ven Christian Eriksen gå derind på banen - det har altid givet kuldegysninger, og jeg har længe drømt om selv at gøre det,« siger Veje og tilføjer om oplevelsen:

»Jeg har været vant til at spille på store stadioner, men det var virkelig specielt, når nu det var en landskamp og i Parken. Jeg skulle da også lige trække vejret et par ekstra gange i begyndelsen af første halvleg.«

Veje er en af de rutinerede spillere på kvindelandsholdet, og hun er del af en kvartet, som længe har kæmpet for netop at få muligheden for at spille kvindelandskamp i Parken.

»Pernille Harder, Sofie Junge, Sanne Troelsgaard og jeg har jo været med i virkelig mange år nu. Vi har kæmpet for det og drømt om det, og jeg er bare stolt af, at vi har opnået det. Nu håber jeg, at det ikke er sidste gang, vi er herinde,« siger Veje og tilføjer, at hun håber, at kvindelandsholdet nu har bygget bro mod et tættere forhold til de danske fans:

»Nu skal vi have et godt EM, og så tror jeg virkelig, vi kan bane vejen. Efter sidste slutrunde kom strejken, og det dræbte jo lidt den folkestøtte, der var. Nu håber jeg bare, vi vinder den tilbage og viser vores værd.«

Snart venter sidste testkamp mod Norge, inden EM starter den 6. juli. Danmark har første kamp den 8. juli.