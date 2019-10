Endnu en kendis blander sig nu i krigen mellem Rebekah Vardy og Coleen Rooney.

Katie Price er nu også gået ind i konflikten mellem fodboldkonerne. For hun mener, at Rebekah Vardy 'må være skyldig.'

I sin seneste Youtube-video argumenterer den 41-årige tidligere WAG (engelsk ord for fodboldkone eller kæreste, red.) og glamourmodel for, at Coleen Rooney ikke ville have offentliggjort sit angreb på Rebekah Vardy, hvis hun ikke havde beviser for, at det hele var rigtigt.

Internettet var helt opppe at køre, da 33-årige Coleen Rooney gik på Twitter og beskyldte Jamie Vardys kone for at have solgt historier om hende.

Jamie Vardy støtter sin hustru. Det har han nu vist ved at slette Wayne Rooney på de sociale medier.

37-årige Rebekah Vardy har heftigt benægtet påstandene og har hyret et hold advokater til at bevise sin uskyld, men Katie Price mener, 'at der må være sandhed i det, Coleen beskylder Rebekah for'.

Efter at have læst Coleens Twitter-opslag om Rebekah Vardy siger Katie Price:

»Åh herregud, det her er en skandale. Jeg kan ikke tro det. Jeg har mødt Coleen ved en begivenhed, og hun virker rigtig flink. Jeg har også mødt Rebekah Vardy et par gange.«

»Jeg vil ikke tage parti eller vælge side, men Coleen virker til at være meget ligesom mig, og jeg vil ikke sige ting, medmindre jeg havde beviser for, at de ting jeg sagde var rigtige.«

Wayne Rooney og Coleen Rooney.

Katie Price sagde derefter, at hun syntes, det er synd for Rebekah Vardy, men at hun ikke forstår, hvorfor hun ville sælge historier om Coleen, hvis hun er skyldig:

»Jeg er ked af at sige det, men det er forfærdeligt, at Rebekah får alt dette lort på den her måde. Men jeg tror virkelig ikke, at Coleen ville lave det her Twitter-opslag, medmindre hun havde beviser for, at det var Rebekah. Ellers kan hun blive dømt for æreskrænkelse,« sagde Katie Price, inden hun fortsatte:

»Rebekah skal snart have en baby. Der SKAL være sandhed i det, Coleen skriver. Folk må hade mig alt det, de vil. Jeg er vant til, at folk hader mig. Men det skal være sandheden, som Coleen skriver, for det er store beskyldninger.«

Katie Price har tidligere været gift med Manchester United-legenden Dwight Yorke, som hun har et barn med. Hun har også vundet Big Brother for kendte i Storbritannien.