Kniven er presset hårdt ind mod Brøndby-spillernes struber efter det skuffende 0-2-nederlag til OB i Odense søndag aften.

Med blot fire point i forårets første fire kampe er det pludselig ikke urealistisk, at katastrofen - som et misset medaljespil vil være - indtræffer hos vestegns-klubben.

Der skal point på kontoen i de to sidste grundspilskampe mod AaB og AC Horsens, ellers kan den stå på nedrykningsspil for storklubben frem til sommerpausen.

Det var en tanke, anfører Benjamin Röcker efter nedturen i Odense slet ikke kunne overskue.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Det skal vi slet ikke tale om! Det ville være umuligt for os. Vi er fokuseret på de positive ting. Og vi tror, at vi kan klare det,« lød det fra den høje tysker, der havde et plaster i ansigtet efter et frontalt sammenstød med OB's Bashkim Kadrii.

Så du er slet ikke bekymret?

»Nej, jeg er ikke bekymret. For jeg kender - og holdet kender - vores kvaliteter. Så vi skal nok få vores point, men alt var ikke perfekt i dag, og det skal vi have snakket om.«

»Der var situtationer, vi ikke gik 100 procent ind i, og det er ikke godt nok.«

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Men I må være under pres med to kampe tilbage af et meget tæt grundspil?

»Vi ved, hvad vi spiller om nu. Og det kan godt vendes til noget positivt, at vi har pres på os. Det kan måske skubbe os til at yde 10-20 procent mere i kampene. Det er et positivt pres.«

Efter søndagens kampe ligger vestegnsklubben på femtepladsen - tre point fra den nedrykningsspilsudløsende syvendeplads.

Brøndby møder AaB hjemme på næste søndag.