En helikopter tilhørende ejeren af fodboldklubben Leicester City FC er styrtet ned på parkeringspladsen udenfor klubbens stadion.

Sky Sports melder, at en helikopter ejet af Leicesters ejer Vichai Srivaddhanaprabha er styrtet ned lige ved siden af klubbens stadion, King Power Stadium.

Det er endnu uafklaret hvem og hvor mange, der var ombord i helikopteren - og hvilken tilstand de ombordværende er i.

Politiet i Leicestershire har overfor Sky Sports bekræftet styrtet.

»Der har været en ulykke i umiddelbar nærhed af King Power Stadium. Redningstjenesten er på stedet,« lyder det fra politiet.

Også klubben har frigivet en kort erklæring:

»Vi hjælper Leicestershire Police og redningstjenesten omkring en stor ulykke ved King Power Stadium. Klubben vil frigive en mere detaljeret erklæring, når vi har fået mere information,« lyder det fra Leicester City.

Srivaddhanaprabha flyver normalt hjem til London efter Leicesters kampe. Helikopteren lettede fra selve banen på King Power Stadium, og få sekunder senere mistede piloten kontrollen. Helikopteren styrtede herefter i jorden på en parkeringsplads lige ved siden af stadion, hvor den brød i brand.

»Vi stod og kiggede på stadion fra baren på den anden side af vejen. Jeg var sammen med min nevø, og vi så helikopteren spinne og styrte ned. Sekunder senere brød den i brand,« siger øjenvidne og Leicester-fan John Butcher til Sky Sports News:

»Min nevø gik helt i chok.Han var så rystet. Vores hjerter går ud til hvem end der var ombord. Srivaddhanaprabha-familen betyder alt for Leicester. De gjorde os til mestre. Mere kan man ikke forlange af ejere. de vandt ligaen for os,« fortsætter Butcher.

Leicester spillede lørdag aften mod West Ham, og helikopterstyrtet fandt sted en time efter kampen. The Guardian fortæller, at Kasper Schmeichel blev set i tårer kort efter styrtet. Klokken lidt over 23 dansk tid lørdag aften forlod en ambulance området langsomt og uden blå blink.

Journalisten Ben Jacobs skriver på Twitter, at firmaet King Power, som er ejet af Vichai Srivaddhanaprabha, bekræfter at Leicester-formanden var ombord på helikopteren.

60-årige Vichai Srivaddhanaprabha, der kommer fra Thailand, har ejet Leicester City siden 2010. Han stod dermed også bag klubben, da den i 2016 sensationelt vandt det engelske mesterskab.

B.T. følger sagen tæt.

