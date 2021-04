Et intenst opgør på banen mellem AGF og FCK søndag aften på Ceres Park foran 8.000 tilskuere foregik overordnet i god ro og orden.

Der var pres på fra tilskuerne, og det skabte mange hårde dueller og kontroverser kampen igennem.

Men de fremmødte tilskuere opførte sig fortrinligt både før, under og efter kampen – på nær én enkelt episode.

Østjyllands Politi skriver i deres døgnrapport, at der ved kampens afslutning blev kastet et fyldt ølkrus efter FCK-spillerne.

FC Københavns Victor Fischer, da han forlader banen efter sejren over AGF på Ceres Park i Aarhus. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Københavns Victor Fischer, da han forlader banen efter sejren over AGF på Ceres Park i Aarhus. Foto: Henning Bagger

En 33-årig mand forsøgte angiveligt at ramme FCK-stjernen Viktor Fischer med sit ølkrus.

Generelt fik Fischer en hård medfart af hjemmepublikummet efter flere situationer, hvor fansene mente, at FCK-stjernen filmede.

Ølkasteren blev for episoden sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

I samme ombæring fik han karantæne i forhold til at komme på stadion i Aarhus.