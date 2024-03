Første halvleg varede 73 minutter, da Wolfsburg gæstede Union Berlin. Klapstol var på banen i Augsburg.

Fanprotesterne i tysk fodbold nåede lørdag et klimaks, da Union Berlin tog imod Wolfsburg.

Dommeren afbrød kampen og truede med at afblæse den helt, da tilskuere blev ved med at smide tennisbolde ind på banen.

Efter mere end 20 minutters afbrydelse i første halvleg og flere forgæves forsøg på at genstarte opgøret, meddelte stadionspeakeren over højttaleranlægget, at dommeren havde fået nok.

Inde på banen var det svært for spillerne, der talte flere danskere, at finde nogen som helst rytme på grund af de mange afbrydelser.

Wolfsburg stillede med Jonas Wind og Joakim Mæhle, mens Frederik Rønnow vogtede målet for værterne. Senere kom Mikkel Kaufmann også på banen for hjemmeholdet.

I slutningen af første halvleg - hvilket var i det 71. minut - tog Union Berlin føringen på et hovedstød fra Danilho Doekhi, der også endte som matchvinder i 1-0-sejren. To minutter senere blev der fløjtet til pause.

Selv om Jonas Wind var indblandet i en hel del farlige situationer for Wolfsburg, så lykkedes det ikke gæsterne at få noget med hjem fra den tyske hovedstad.

0-0-kampen mellem Borussia Mönchengladbach og Darmstadt blev også præget af fanprotester og måtte forlænges med godt et kvarter på grund af kast med tennisbolde fra tribunerne.

I Augsburgs 2-2-kamp på eget græs mod RB Leipzig kunne cheftræner Jes Thorup se en klapstol blive smidt ind til Augsburg-målmand Finn Dahmen. Også her var der tennisbolde på græsset.

Protesterne på tribunerne har stået på i flere uger. Flere fans er uenige i klubbernes beslutning om at åbne for, at investorer kan købe en andel af de fremtidige tv-indtægter i tysk fodbold.

Beslutningen blev truffet på et møde i Den Tyske Fodboldliga (DFL) i december. To tredjedele af de 36 klubber i landets to bedste rækker stemte for det kontroversielle forslag.

Flere tyske klubber har været tvunget til at stramme budgetterne, da der i denne sæson er færre tv-penge til fordeling blandt klubberne.

/ritzau/.