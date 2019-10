Mellem 1990 og 1994 spillede Wattenscheid 09 i den bedste tyske fodboldrække, men siden er det gået ned ad bakke, og nu er det slut med professionel fodbold i klubben fra Ruhr-distriktet.

Klubben meddeler på sin hjemmeside, at den med øjeblikkelig virkning er tvunget til at trække sit førstehold fra Regionalligaen, tysk fodbolds fjerdeøverste niveau.

Årsagen er, at kassen er tom, og ingen redningsmand har meldt sig.

»Til det sidste har vi alle håbet på "ridderen på den hvide hest", som ville gøre det muligt for traditionsklubben at beholde sit regionalligahold. Men samtlige diskussioner om fremtidens økonomiske støtte endte desværre uden det ønskede resultat.«

»Der blev ikke fundet nogen sponsorer, der kunne levere den nødvendige likviditet til at holde vores hold kørende resten af året,« lyder det på hjemmesiden.

Klubben har længe befundet sig i økonomiske vanskeligheder og gik tidligere på sæsonen i betalingsstandsning. Selv om den slags koster ni point i tabellen, håbede ledelsen, at det ville være første skridt mod en sanering af den sønderskudte økonomi.

Men det lykkedes altså ikke at skaffe de mellem 600.000 og 700.000 euro, der som minimum var nødvendig for at holde førsteholdet gående i resten af sæsonen. Derfor er Wattenscheid nu ikke længere en del af Regionalliga West, og spillere og trænere er onsdag blevet fritstillet.

/ritzau/