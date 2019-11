Uroligheder, knytnæveslag og utrygge fans.

Fredag aften står tilbage som en dramatisk oplevelse for Kasper Hartvigsen, da han sammen med fem kammerater stod på stemningstribunen i Parken til landskamp.

For selvom det blev til en sikkert dansk 6-0-sejr over Gibraltar, så var det dramaet uden for banen, der rystede ham. På tilskuerrækkerne bare 10 meter fra ham opstår der mod slutningen af opgøret et voldsomt slagsmål mellem to grupper for øjnene af ham og alle andre på tribunen. Blandt andre mange familier og børn.

»Jeg har set fodbold på stadion gennem hele mit liv. Både derbys og store internationale kampe, men alligevel var det i fredags ret voldsomt. Jeg har faktisk aldrig oplevet noget lignende,« fortæller Kasper Hartvigsen til B.T.

De tager altså ordentligt fat. Der bliver delt knytnæveslag ud i ansigtet Kasper Hartvigsen

Slagsmålet mellem danske fans starter, da én person, der er en del af en gruppe på 10-15 stykker, vender sig om og får øje på nogen, der står længere oppe på tribunen.

Personen ser hidsig ud og løber en seks-syv rækker op, hvorefter han tager fat i kraven på en mand fra en anden gruppe.

En gruppe, der ifølge Kasper Hartvigsen er en noget mere fredelig af slagsen. Et par venner får dog dæmpet det ned, og det hele ser ud til at stoppe.

Men så sker det.

»Lige pludselig ser jeg bare de her 10-15 gutter stryge op og tage fat i dem fra den anden gruppe. Og de tager altså ordentligt fat. Der bliver delt knytnæveslag ud i ansigtet, og folk omkring dem begynder at stille sig om bag os for at blive skærmet lidt af. Det var voldsomt,« fortæller Kasper Hartvigsen.

Alt dette foregår på tribunen 'Den Røde Mur', der er Dansk Boldspil-Unions helt eget faninitiativ. På den står små som store, unge som gamle. Derfor kan Kasper Hartvigsen også mærke, at det interne slagsmål mellem danske fans ryster særligt de små børn og familierne rundt omkring.

Alligevel er der én ting, der særligt overrasker Kasper Hartvigsen.

»Vagterne står bare helt passive og nærmest paralyserede, mens det sker. De gør nærmest ingenting. Der er nogle, der prøver at ringe, men der sker ikke rigtig så meget. Det virker, som om de bare venter på, at det hele stopper.«

'Den Røde Mur' er DBU's helt eget faninitiativ på den nedre del af B-tribunen i Parken, hvor de mest højlydte og stemningsskabende fans af det danske landshold befinder sig.

Efter slutfløjt er der flere af dem, der var involveret i slagsmålet, der meget hurtigt bevæger sig ud af stadion. En af Kaspers kammerater løber hen til en kontrollør og siger, at de da ikke bare kan lade dem løbe ud.

»Der var svaret så bare, at de ikke behøver at gøre noget, fordi der er videoovervågning,« fortæller Kasper Hartvigsen.

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, bekræfter i en sms over for B.T., at der foregik et slagsmål i Parken fredag:

»Vi er ved at undersøge hændelserne i Parken. Vi meldte lørdag ud om en del udfordringer i fredags. Disse sammenstød er blandt dem,« skriver han.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, gik lørdag ud og kritiserede pyroteknik, ølkast og baneløb i en pressemeddelelse fra forbundet. I den var der dog ikke ét ord om noget slagsmål.

»Fredag var der desværre enkelte fans, der gik langt over stregen. Det er fuldstændig uacceptabelt. Vi ønsker fantastisk stemning hos vores fans, men det skal også være trygt for alle at gå til landskamp,« fortalte han.

Peter Møller oplyste desuden, at han forventer at få en bøde fra Det Europæiske Fodboldforbund, UEFA, som konsekvens af episoderne.

»Vi kan risikere bøder på flere hundrede tusinde kroner, som vi i stedet kunne have brugt på aktiviteter for vores fans. Det var ærgerligt og synd for de mange fans, der gør et fantastisk stykke arbejde med at bakke op om holdet,« sagde Peter Møller videre.

To personer er ifølge DBU blevet identificeret, og de risikerer både karantæne og en økonomisk straf.

Landsholdet møder mandag aften Irland på udebane i en kamp, der kan sende Danmark til EM.

Her kan Åge Hareides drenge nøjes med uafgjort.

