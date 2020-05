Hvis du drømmer om en karriere som professionel målmand, så hjælper det ikke noget at sidde indenfor og hænge foran computeren.

Sådan lyder det nu fra landsholdsmålmand Kasper Schmeichel.

I et stort interview med engelske The Athletic kommer den danske stjerne med sit bedste råd til de unge målmænd, der løber rundt og har ambitioner om at komme helt til tops.

Og Schmeichels råd lyder ganske enkelt:

Foto: ANDREW YATES Vis mere Foto: ANDREW YATES

»Jeg tror, at den vigtigste ting er at slukke for computeren til en start,« siger han og fortsætter:

»Lad være med at spille FIFA (populært computerspil, red.). Lad være med at spilde tid på den slags skrammel. Kom udenfor og kast dig rundt. Kom udenfor og træn!« siger Kasper Schmeichel.

Samtidig håber den danske Leicester-spiller, at hans egen indstilling til tingene kan være en inspiration for dem, der ønsker at gå i hans fodspor.

»Jeg elsker at spille, og jeg håber, at min vinderattitude og lyst til at spille hver eneste kamp brænder igennem, når folk ser mig. Jeg håber, de kan se min glæde og kærlighed til spillet,« lyder det fra Kasper Schmeichel.