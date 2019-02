Kasper Schmeichel skal have ny manager. Det står klart, efter Leicester netop har meddelt, at klubben har fyret manager Claude Puel efter en stime af dårlige resultater hjemme på King Power Stadium.

Den nu forhenværende Leicester-manager formåede kun at vinde fire ud af sine 13 hjemmekampe med klubben, og da Kasper Schmeichel og co. lørdag fik en lussing på 1-4 til Crystal Palace faldt hammeren.

Claude Puel har fået en fyreseddel, og nu skal klubben have fundet manden, som kan løfte de tidligere engelske mestre fra den øjeblikkelige 12. plads.

Den 57-årige franskmand kom til Leicester i oktober 2017 efter at være blevet fyret som manager i Southampton, men Claude Puel fik aldrig rigtig opbakning i Leicester.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up — Leicester City (@LCFC) February 24, 2019

For to uger siden var det Kasper Schmeichels far, Peter Schmecihel, der sendte kritikken af sted. Og det endte med at give genlyd.

»Når de får styr på det hele, og jeg lader det være op til jer at fortolke, hvad det betyder, men når de får det, er det ikke en dårlig klub. De har gode spillere, men de har bare ikke manageren, der kan få det frem i dem. Når de får styr på det, er de en klub der burde ligge som nummer fem til otte,« sagde Peter Schmeichel til BeIN Sports.

Den bemærkning fik Claude Puel til at reagere. Han indkaldte Kasper Schmeichel til en samtale på sit kontor.

»Jeg har haft en diskussion med Kasper. Ikke kun om denne situation, men om forskellige ting,« siger Claude Puel ifølge blandt andre The Sun og Leicester Mercury.