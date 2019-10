Mentaliteten om aldrig at give op er det, der bliver ved med at sikre Danmark sejre, mener Kasper Schmeichel.

Det danske fodboldlandshold var i lange perioder det dårligste hold på banen mod Schweiz, men det endte alligevel med en dansk 1-0-sejr i EM-kvalifikationen lørdag aften.

Målmand Kasper Schmeichel diskede undervejs op med flere redninger i absolut topklasse, og han har en simpel opskrift på nøglen til sejren.

- Det er vores mentalitet. Vi spillede ikke vores bedste landskamp, men vi vandt kampen på vores mentalitet.

- Vi kæmpede, og det er en kæmpe karakteristik på det her hold, at vi bliver ved med at fighte videre.

- Om det ser sort ud, og vi er bagud med 0-3 med otte minutter tilbage, så bliver vi ved og ved og ved, siger Kasper Schmeichel.

Danmark var bagud med 0-3 ude mod Schweiz i den første kamp i EM-kvalifikationen, men leverede et comeback og spillede 3-3 tilbage i marts.

To gange fik Kasper Schmeichel akkurat handskerne på schweiziske forsøg, som efterfølgende ramte træværket.

Og i overtiden stod Leicester-keeperen i vejen for et hovedstød fra holdkammeraten Thomas Delaney, der omfavnede sin målmand ved slutfløjt.

- Det var en lettelse, da dommeren fløjtede kampen af. Fantastisk sejr. Virkelig vigtig sejr. Vi spillede ikke vores bedste landskamp, men vi kæmpede og fightede hele vejen igennem, siger Kasper Schmeichel.

Den 32-årige keeper spillede sin landskamp nummer 50, men han fik først debut for Danmark i februar 2013.

- Jeg kom sent ind på landsholdet. Den skuffelse over ikke at være involveret tidligere i min karriere var en stor motivationsfaktor for mig.

- Jeg er bare taknemmelig for at være her og have spillet 50 landskampe for mit land. Det fylder mig med stolthed, og nu håber jeg bare på 50 mere, siger han.

Ankermanden vil gerne blive ved med at spille i mange år endnu.

- Hvis jeg ikke holder mere end fem år mere, så vil jeg være meget skuffet. Men man kan simpelthen ikke planlægge i fodbold.

- Alt kan ske, man kan blive skadet i morgen og ikke få mulighed for at komme tilbage, så man skal være sindssygt taknemmelig for hver gang, man er samlet.

- Nu har jeg ikke spillet i Danmark selv, men jeg er utrolig taknemmelig for hver kamp, jeg får i Parken foran sådan et publikum. Det sker så sjældent, siger Kasper Schmeichel.

/ritzau/