Kasper Schmeichel er stadig berørt af den tragedie, der ramte hans klub Leicester City sidste år.

Det fortæller han til B.T. mandag, hvor landsholdet havde første samling forud for kampene mod Kosovo og Schweiz.

I oktober styrtede klubbens ejer Vichai Srivaddhanaprabha i en helikopter ned sammen med to andre. Alle tre døde. Kasper Schmeichel havde et nært forhold til den tidligere klubejer. I løbet af landsholdskampene skal den afdøde klubejer kremeres i Thailand. Schmeichel fortæller, at det altid vil være en stor del af klubben.

»Det vil det altid være. Vi har prøvet at lægge det til en side og spille nogle kampe, men det er klart, det sidder stadig fast i alle. Vi var alle meget tætte med ham og havde fantastiske minder med ham. Dem må vi være glade for. Det tager den tid, det tager, men det er noget, der altid vil sidde i klubben.«

Kasper Schmeichel, Leicester og hele Fodboldengland var i sorg, da klubejeren døde på tragisk vis. Nu skal han snart kremeres.

Kasper Schmeichel skulle ifølge flere engelske medier have løbet ud til helikopteren, der styrtede ned kort efter en kamp.

Kasper Schmeichel har desuden fået ny træner i Leicester City i form af Brendan Rodgers. Et bekendtskab, der er startet godt for Schmeichel.

»Han har givet et super godt indtryk. Alle kender hans renommé, og han har fået gode resultater i sin tidligere klubber.«

I den engelske presse har det lydt, at Schmeichel og andre ledende spillere i truppen har haft for meget magt i klubben. Rodgers var for nyligt ude at frede den danske målmand, som han mente var en god figur i klubben og en spiller, som gjorde alt for at vinde.

»Jeg følger ikke rigtig meget med i det, der foregår uden for klubben. Det vigtigste for mig er at vinde fodboldkampe, og det kræver nok energi til, at man begynder at læse med i alt det, der bliver skrevet udefra, som egentlig mest nok er gætterier,« siger han.

Til kampene mod Kosovo og Schweiz, fortæller Schmeichel, at truppen er yderst fokuseret, ligesom at en hjemmebane i København til EM i 2020 er en god motivator. Op til kampene er FCKs Robert Skov blevet skadet. Han har vist sig om en vanvittig stærk frisparksskytte, men om han kan slå Christian Eriksen af pinden, det er ikke sikkert.

»Så skal han nok lige have spillet lige så mange kampe som Christian, før han vil overgive den,« griner han og tilføjer:

»Jeg har set nogle af de mål, han har scoret, og de har været fantastiske. Men jeg tror, at han vil få sin kamp for for at få Christian væk. Men bliver han ved med at være så effektiv, så er det jo selvfølgelig et spørgsmål.«