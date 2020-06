Han er færdig som træner for landsholdet. Men Åge Hareide har haft meget stor betydning for dansk fodbold.

Det lagde den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel ikke skjul på lørdag aften i forbindelse med DR-programmet 'Fællessang i Parken - vores fodboldhistorie'.

Her havde tv-værten Josefine Høgh allerede Åge Hareide med på linjen, og efterfølgende dukkede Kasper Schmeichel altså også pludseligt op på skærmen.

Og han havde noget på hjerte, han gerne ville fortælle den nu tidligere landstræner.

»Hej Åge, kan du høre mig?« lød det fra en storsmilende Kasper Schmeichel, der sendte nogle ord afsted til nordmanden.

»Jeg ville egentlig bare sige tusind tak for alt, hvad du har gjort for mig selv personligt og for dansk fodbold. Vi var et sted, hvor vi ikke havde kvalificeret os til en slutrunde,« startede Kasper Schmeichel de rosende ord.

»Rejsen, vi har været på, har været fantastisk. Den udvikling og det sammenhold, du snakker om, er helt fuldstændig unikt. Du havde fortjent at få en ordentlig afsked i Parken. Jeg håber, vi en eller anden dag kan give dig den afsked, du fortjener. Så et kæmpe stort personligt tak fra mig og et kæmpe stort tak fra hele holdet. Og jeg tror også fra hele Danmark,« lød det fra Kasper Schmeichel, der efter sin hilsen modtog store klapsalver.

Og det var da også tydeligt, at målvogterens ord rørte Åge Hareide, der med et stort smil på læben svarede »Tak for det, Kasper!«.

Åge Hareide kvalificerede landsholdet til EM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Åge Hareide kvalificerede landsholdet til EM. Foto: Liselotte Sabroe

Åge Hareide blev i december 2015 præsenteret som den træner, der skulle overtage tøjlerne fra Morten Olsen.

Han tiltrådte den 1.marts 2016, og han førte det danske landshold til VM i Rusland, ligesom han også nåede at kvalificere de rød-hvide til det EM, der skulle være afholdt i 2020.

En slutrunde, der skulle have været Åge Hareides sidste tjans i spidsen for det danske landshold, men på grund af coronavirus når han det ikke.

Det bliver i stedet Kasper Hjulmand, der kommer til at stå i spidsen, når EM bliver afviklet næste år.