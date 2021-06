Kasper Schmeichel springer ud som sanger i landsholdets nye EM-sang 'Danmarks Dynamite'.

Alphabeat står bag sangen, som bliver offentliggjort 4. juni.

Der er endnu ikke sluppet meget ud om sangen, men det er altså kommet frem, at bandet i første vers får hjælp af blandt andre den danske målmand.

Og Leicester-stjernen havde ingen præstationsangst over at stå foran mikrofonen.

Det forklarer han på et pressemøde forud for onsdagens testkamp mod Tyskland.

»Det var sjov oplevelse. Thomas Delaney (der også var med på pressemødet, red.) har oplevet det før, det er ikke første gang, jeg har stået foran en mikrofon,« siger Schmeichel med et smil og fortsætter:

»Det var sjovt at prøve, og det er sjovt at prøve noget andet end fodbold og opleve en anden verden og se, hvordan den fungerer. Om det er noget værd, det må vi jo så se. Det var noget, vi fik muligheden for at gøre, og så tænkte jeg 'hvorfor ikke'.«

Holdkammeraten Thomas Delaney har endnu ikke hørt Kasper Schmeichels solo, men han ser frem til at høre resultatet.

»Jeg har ikke hørt, hvordan det lød, for det var ikke hele truppen, som var afsted til indspilningen. Men jeg har kørt Kasper synge før til forskellige arrangementer.«

»Han plejer ikke at være bange for at give den gas, og jeg forventer da også i en video, at vi får hans solo at se. Men jeg har ikke hørt resultatet,« siger Delaney.