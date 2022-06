Lyt til artiklen

Parken var igen helt udsolgt, da Danmark løb ind i det første nederlag i Nations League med 0-1 til Kroatien.

En ting er, at alle billetter bliver revet væk, når Kasper Hjulmands tropper træder ind i nationalarenaen, noget andet er, at stemningen er på et niveau, der giver genlyd hos spillere, der ellers er vant til de helt store scener.

Det fortæller Kasper Schmeichel, som får henvendelser af blandt andet spillere fra Premier League, hvor han spiller til daglig.

»Der er ikke noget, der er federe end Parken. Jeg har sagt det mange gange, det er det fedeste sted, når man har en kulisse som denne her. Det kan mærkes, og det er noget, vi har brug for. Fodbold er en lille verden, og spillere snakker indbyrdes fra andre lande. Det er helt sikkert, at det er blevet bemærket,« siger landsholdsmålmanden og tilføjer:

»Når man snakker med spillere fra andre lande, og de har set kampe herindefra, så bliver atmosfæren bemærket. Hvor vildt det ser ud inde fra banen med rødt og hvidt alle steder,« fortsætter Leicester-målmanden, der ikke kun får kommentarer om fodboldeuforien fra Parken.

»Bare indgangen til kampen, når vi kører med bus til stadion, bliver bemærket, specielt fra spillerne, det er noget, som gør mig sindssygt stolt som dansker, når jeg har holdkammerater, der kommer og siger 'hold da op, en atmosfære I har',« lyder det fra Kasper Schmeichel efter en aften, hvor Danmark led et efterhånden sjældent nederlag.

»Jeg synes egentlig, at vi spiller en fin første halvleg. Det bliver selvfølgelig svært i anden halvleg, de sætter to verdensklassespillere i Luka Modric og Mateo Kovacic ind og begynder at dominere. Jeg synes egentlig, at vi holder dem fra de store chancer, men vi burde nok have gået til pausen med 1-0,« siger han og uddyber sin analyse af kampen:

»Når vi ikke tager de chancer, vi får, så kan det blive problematisk, hvis de får den ene chance. Så er vi på den med at skulle finde en løsning på bare at få uafgjort, men ja, det var en svær kamp mod en rigtig, rigtig god modstander. Jeg synes, vi spiller en fin landskamp, men formår ikke at score,« siger Kasper Schmeichel.

Målmanden kiggede herefter på uret og pointerede, at der ikke var meget tid til at være irriteret over nederlaget.

»Til midnat kan vi nyde det, når vi vinder, og til midnat kan vi være sure, når vi taber, men vi skal videre. Der er ikke lang tid til næste kamp.«

Mandag gælder det Østrig i Parken. Igen foran et udsolgt stadion.