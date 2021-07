Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er en 'bulderbasse' med et særdeles veludviklet vinderinstinkt.

Det kan lillesøster Cecilie Schmeichel skrive under på. Hun var torsdag gæst i B.T.s daglige fodboldpodcast, Fodbold EM, og her faldt snakken selvfølgelig også på brormand.

Og Cecilie Schmeichel kunne berette om nogle dramatiske scener i familiens baghave.

»Jeg blev testkanin, når vi spillede fodbold i haven som børn i Portugal. Og min far havde mange gange sagt til os, at vi ikke måtte have fodboldstøvler på, når vi spillede i haven – for der var jo knopper på.«

Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

»Men ja, lige pludselig har Kasper jo alligevel støvler på, og han går ned i en glidende tackling på mig. Og mit knæ flænser bare. Og Kasper siger straks til mig 'du skal ikke kigge på dit knæ!' Så kom min far og samlede mig op, og jeg røg på hospitalet og fik 10 sting i knæet,« fortæller hun.

Hjemme i huset var lille Kasper Schmeichel hårdt ramt af skyldfølelse – og han besluttede sig for at forsøge at gøre det godt igen.

»Kasper havde SÅ dårlig samvittighed, så da jeg kom hjem fra hospitalet, havde han lavet en kæmpe stak pandekager til mig,« afslører Cecilie Schmeichel.

Og vindergenet er i den grad stadig intakt.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Sidste sommer var vi oppe hos min far til fødselsdag, og hele familien spiller fodbold. Og min lille søn er med. Og Kasper råber bare 'flææææk hende', når jeg har bolden. 'Kooom så'.

Og jeg var bare sådan – 'Kasper, han er seks år – haha – hvad er det, du lærer ham?'«

Og den 31-årige foredragsholder og influencer er selv ramt af Schmeichel-vindergenet – men hun forsøger at holdet det i kort snor.

»Ja, jeg tror, at det er farligt, hvis jeg var ligeså voldsom. For min har det også, min søn har det, min far har det, og min bror har det. Så jeg har mest vindergen i forhold til dem, jeg holder med.«

Lyt til hele podcasten lige herunder – eller der, hvor du normalt hører podcasts.