'Lars Høgh. Det er så uvirkeligt at skulle skrive det her. Selvom jeg dybest inde har vidst, at denne dag ville komme.'

Sådan indleder den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel sit seneste indslag på Instagram.

Det kommer dagen efter, at målmandstræner på landsholdet og hans mangeårige ven, Lars Høgh, afgik ved døden efter et længere forløb med kræft.

'Lars var min målmandstræner, min mentor, min coach i livet, min inspiration og ikke mindst min ven. Et af de mennesker, jeg har kendt længst, som jeg har været aller tættest på og har delt så utrolig mange fantastiske timer sammen med, igennem stort set hele mit liv,' skriver Kasper Schmeichel, der i samme ombæring forklarer, at han har svært ved at opsummere det hele på sociale medier.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel)

Den 35-årige Leicester-anfører forklarer også, at han aldrig har mødt nogen som Lars Høgh, der døde som kun 62-årig.

Høgh var en god ven af hele familien Schmeichel og har spillet en enorm rolle i Kasper Schmeichels liv.

'Lars var altid ved min side til at støtte og hjælpe mig. Han har en kæmpestor andel i min karriere og mit liv. Tanken om, at han ikke kommer til at stå ved siden af mig i landsholdstrøjen er næsten ikke til at bære,' skriver målmanden.

Men det er ikke kun Kasper Schmeichels liv, Lars Høgh har gjort til det bedre.

Selvom han var kun var træner for målmændene, havde Høgh en enorm rolle på det danske landshold, hvor han var værdsat af såvel spillertrup som stab.

Det vidner de mange beskeder og hyldester siden hans død også om.

'Jeg tror ikke, at der er mange som helt forstår, hvor stor en andel Lars har i det danske landsholds succes. Han symboliserede, hvad det vil sige at være en del af det danske fodboldlandshold.'

Målmanden forklarer også, at han er taknemmelig for de ferier, han delte med Høgh-familien som barn.

Derfor har han også nogle ord med til Lars' hustru Tine, men også parrets børn Jonas og den populære DR-vært Josefine.

'Til Jonas og Josefine: Ingen ord kan hjælpe eller gøre situationen bedre lige nu, det ved jeg,' skriver Kasper Schmeichel.

'Men I ved, at jeg elskede jeres far meget højt og er meget taknemmelig over, at jeg måtte låne ham så mange gange.'