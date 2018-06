Alle havde regnet med, at det ville blive en omgang høflige, forudsigelige og måske lidt småkedelige taksigelser til kolleger og fans, da Kasper Schmeichel i januar 2017 ved Sportsgalla i Herning gik på scenen for at modtage prisen som Årets Fodboldspiller 2016.

Men i stedet leverede landsholdssidsteskansen en dundertale i statsmandsklassen, hvor han opfordrede befolkningen til at droppe den negativitet, der i årevis havde omgivet det mindre succesfulde landshold.

»Vi er en ung trup, som har brug for jeres opbakning, kærlighed og ikke mindst jeres tålmodighed. Jeg tror så meget på denne trup, og hvis vi alle sammen gjorde det, så kunne vi opnå noget rigtig stort sammen,« sagde Schmeichel blandt andet i sin tale.

Siden har det danske landshold ikke tabt en kamp - og er altså ubesejret i 14 kampe og har fået indløst en VM-billet.

»Jeg stiller op, fordi jeg har lyst, og fordi jeg elsker at være her. Jeg repræsenterer det land, hvor jeg føler mig hjemme.« Kasper Schmeichel

Kom fra hjertet

Var din tale vendepunktet for dette landshold?

»Arrh ej, jeg ved ikke, om det var vendepunktet. Men jeg valgte at sige, hvad jeg sagde, fordi det kom fra hjertet.«

»Det var noget, jeg troede på. Jeg har været rundt omkring i mange klubber, set mange forskellige hold, set mange forskellige trupper. Og jeg har sjældent været i en trup, som jeg har troet så meget på, som jeg tror på den her. Den kemi, vi har uden for banen, smitter af på det, der foregår inde på banen,« fortæller den 31-årige Leicester-stjerne.

»Vi har et hold med folk, der kan vinde kampen, og et hold med et kollektiv, der bakker op om individualisten. Det er sindssygt vigtigt, og det er derfor, jeg tror så meget på det hold her. Og det synes jeg, at alle skulle vide, og jeg håbede, at folk ville støtte mere op om holdet. Og det synes jeg også virkelig, at de havde gjort.«

Stor frustration

Han er vokset op i Manchester og taler engelsk, som havde han aldrig bestilt andet. Hans børn er født i England. Og det engelske fodboldforbund fik tidligt øjnene op for hans åbenlyse talent for at stå på mål og forsøgte længe at kapre ham.

Derfor var det også en smule bemærkelsesværdigt, at det netop var Schmeichel, der trådte frem den aften i Herning og tog ansvar for det danske landshold. Men han har altid brændt 100 procent for de rødhvide, understreger keeperen.

»I mange år var det en stor frustration for mig, at jeg ikke var inde omkring holdet. For det var noget, jeg altid havde som et mål. Noget, jeg hver dag arbejdede frem mod. Min tale til Sportsgalla i Herning fortalte rimelig meget om, hvad jeg synes om Danmark. Det har altid været en drøm at spille for det danske landshold - og det er en ære.«

»Jeg stiller op, fordi jeg har lyst, og fordi jeg elsker at være her. Jeg repræsenterer det land, hvor jeg føler mig hjemme.«

Målmanden får med al sandsynlighed sin slutrunde-debut, når det går løs i Rusland fra den 14. juni af. Schmeichel var med i truppen ved EM i 2012, men her var han tredjemålmand og var ikke i nærheden af at få spilletid. Her seks år efter er han nøglespiller og dundertale-leverer.

Danmark møder Peru den 16. juni.