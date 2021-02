Der er babylykke i Kasper Fisker og Stephanie Fiskers liv.

Fodboldspilleren og podcastfruen har allerede to børn, men nu er en ny stødt til den lille familie. Det fortæller Kasper Fisker i et opslag på Instagram, hvor han altså afslører, at han nu er far til tre.

Kasper Fisker spiller til daglig sin fodbold i Fremad Amager, mens Stephanie Fisker har fået bygget en populær podcast op med 'Anden til Venstre', hvor hun blandt andet taler om livet som kone til en fodboldspiller sammen med andre i samme situation..

Sammen har de dog også fået en realityserie på Viaplay, hvor man kan følge Fisker-familiens liv. Et liv, der nu er blevet føjet en ny lille baby til. Og i den reality-serie kommer man altså helt tæt på familien.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kasper Fisker (@kasperfisker8)

Det har Kasper Fisker tidligere sat ord på til B.T.

»Da vi blev spurgt, om vi ville lave programmet, kunne jeg mærke, at det var det rigtige tidspunkt. Jeg kunne mærke, at jeg var klar til at vise en sårbarhed og en historie, som jeg allerede på forhånd vidste nok ikke ville blive en succeshistorie. Det er meget sjældent, at man viser sårbarhed i fodboldverdenen, men den side føler jeg, jeg har kræfter til at vise frem,« fortalte han.

Derfor kan følgere af serien sikkert også godt regne med, at de kommer med, når der kommer en familieforøgelse.

Nu er der nemlig tre børn at holde øje med for det kendte ægtepar.