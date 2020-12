Med to mål for Bodø/Glimt er Kasper Junker tæt på at blive den endelige topscorer i den bedste norske række.

27 mål er det blevet til for angriberen Kasper Junker i den bedste fodboldrække i Norge.

Kasper Junker nåede op på den total i Bodø/Glimts sidste kamp i sæsonen. Den endte lørdag med en sejr på 3-0 hjemme over Viking.

Den tidligere AGF- og AC Horsens-angriber lagde op til det første mål efter 14 minutter, inden han syv minutter senere selv øgede til 2-0.

Efter 89 minutter gjorde Kasper Junker det til 3-0 for Bodø/Glimt, der allerede for nogle spillerunder siden havde vundet mesterskabet.

Dermed er Kasper Junker to mål bedre end nummer to på topscorerlisten, Amahl Pellegrino, der spiller sin sidste kamp i sæsonen for Kristianssund på tirsdag mod Haugesund.

Nummer tre på topscorerlisten er Kasper Junkers holdkammerat Philip Zinckernagel, der har scoret imponerende 19 gange fra en position som midtbanespiller.

/ritzau/