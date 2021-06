Kasper Hjulmand var splittet efter Danmarks 1-1-kamp mod Tyskland.

Det handlede ikke om resultatet, som var flot mod en modstander af den karat, men derimod om selve spillet, der ikke havde højeste kvalitet fra dansk side. Og netop den del - det danske niveau - hørte til det, som landstræneren på ingen måde var glad for.

»Jeg synes ikke, vi spiller særlig godt. Specielt i vores første halvleg smider vi for mange bolde. Vi kommer til at lide. Vi har for mange tekniske fejl. Vores insisteren med bolden var for dårlig. Vi blev bedre og bedre, som kampen skred frem,« siger Hjulmand til Kanal 5.

Danmark fik et resultat og sørgede for ikke at tabe, men det var i en kamp, som tyskerne dominerede. Men netop det faktum kunne godt skabe en tilfredshed i Danmarks fodboldchef. For når spillet ikke er, som man har set det i landskampene tidligere i år, så er han fortrøstningsfuld over, at noget andet er helt på plads.

»Jeg har store roser til vores hold i forhold til at være pisseirriterende at spille imod. Vi er ikke til at slippe af med. Jeg synes, vi kommer bedre ud i anden halvleg, og vi får lidt mere plads og lidt mere spil. Vores styrke er, at de ikke kan slippe af med os. Det skal man ikke tage for givet. Alle arbejder stenhårdt,« siger Hjulmand.

Der er kun ti dage, til EM starter for Danmark, når Finland kommer til København til den første gruppekampe i Gruppe B. Her vil Kasper Hjulmand helt sikkert forlange mere af sine landsholdsdrenge.

Inden da har han en testkamp mere i Brøndby, hvor Bosnien kommer på besøg. En kamp mere til netop at teste ting af inden slutrunden. Og derfor skal de kampe op mod EM også ses på en lidt anden måde, end når det hele skydes i gang.

»Man skal passe på med at lægge for meget i de her kampe for at være helt ærlig. Men der var for mange tekniske fejl.«

De skal fjernes inden EM, og det er er der altså en søndagskamp mod Bosnien til.