16. juni 2024. Danmark mod Slovenien i Stuttgart ved EM i Tyskland.

Du kan allerede godt sætte kryds i kalenderen, og det samme har den danske fodboldlandstræner, Kasper Hjulmand, gjort.

For dén kamp er afgørende, mener han. Det fortæller han til en presseseance kort efter lørdagens lodtrækning, hvor Danmark altså kom i gruppe med Slovenien, England og Serbien til sommerens EM.

»Jeg mener, at det er en nøglekamp og en kamp, vi skal sætte alt ind for at vinde. En sejr i første kamp betyder ekstremt meget. Vi vil gøre, alt hvad vi overhovedet kan for at vinde den,« siger landstræneren og fortsætter:

Kasper Hjulmand deltog i lodtrækningen, der fandt sted i Hamborg lørdag aften. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Hjulmand deltog i lodtrækningen, der fandt sted i Hamborg lørdag aften. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

»Første kamp til en slutrunde er vigtig at vinde. Det er den, som vi virkelig er fokuserede på.«

Derfor var Kasper Hjulmand da heller ikke bleg for at røbe, hvad lodtrækningen betyder for målsætningen til slutrunden.

»Det er at se om vi kan vinde den første kamp mod Slovenien, og se om vi kan komme videre fra gruppen.«

B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, der var yderst begejstret for lodtrækningen, havde blot et lille men.

»Eneste øv i den lodtrækning er, at Danmark skal spille på stadioner, som ligger langt nede i Tyskland,« lød det. Og den del, er Hjulmand enig i.

Han håber dog stadig på dansk fan-fest i Tyskland.

»Mon ikke, at fansene finder en vej. Jeg håber, at der er tusindvis af danskere, der tager turen.«

Danmarks resterende kampe spilles 20. og 25. juni i henholdsvis Frankfurt og München.