Den kommende landstræner har fået lov til at tage kontakt til spillere og dermed så småt begynde sit arbejde.

Han er endnu ikke officielt begyndt som landstræner, men Kasper Hjulmand er ikke desto mindre gået i gang med sit arbejde.

For mens Åge Hareide formelt stadig er under kontrakt, så har nordmanden med udskydelsen af EM udspillet sin rolle.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har derfor lavet en aftale med Hareide, om at Hjulmand kan starte sit indledende arbejde allerede nu.

- Åge Hareide er officielt vores landstræner til 30. juni. Men vi har aftalt med Åge, at Kasper Hjulmand har fået lov til at tale med landsholdsspillerne, så det arbejde er han i gang med for tiden, siger fodbolddirektør i DBU Peter Møller til Ekstra Bladet.

Hjulmand har været ansat i DBU siden 1. august sidste år, men først fra samme dato i år i rollen som landstræner. Indtil da er den tidligere FC Nordsjælland-træner ansat i en konsulentrolle.

Hans kontrakt løber frem til sommeren 2024. Hjulmand får efter planen debut som landstræner til september, hvor der venter to opgør mod Belgien og England i Nations League.

/ritzau/