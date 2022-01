Kasper Hjulmand er glad for, at Christian Eriksen har fremtiden på plads, men forholder sig ikke til klubvalg.

Efter ugers spekulationer om Christian Eriksens fodboldfremtid blev det mandag en kendsgerning, at han fortsætter karrieren i den engelske klub Brentford FC.

Landstræner Kasper Hjulmand glæder sig over, at Eriksen nu kan komme videre med karrieren.

»Jeg er glad for, at Christian har fundet et sted, hvor han gerne vil spille, så han igen kan komme i gang med en hverdag og tage de næste skridt. Jeg er glad på Christian og hans families vegne,« siger Kasper Hjulmand til Ritzau.

Spørgsmål: Hvad tænker du om, at valget faldt på Brentford?

»Jeg vil ikke gå ind i en klubdiskussion. Det vigtige for mig er, at Christian selv har valgt et sted, som han finder rigtigt, og som han synes, er bedst for ham.«

Spørgsmål: Har du været inde over i forløbet, og har Christian Eriksen spurgt dig til råds?

»Jeg har snakket med Christian, men han træffer selv sine beslutninger, og han har haft en proces omkring ny klub med sin agent. Men jeg snakker jævnligt med Christian,« siger Kasper Hjulmand.

