EM-forberedelserne er i fuld gang, og mens landsholdene er i gang med at pudse de sidste ting af, er især klubberne og også spillerne i gang med at kigge på fremtiden, nu hvor transfervinduet er åbent.

De danske landsholdsspillere kan dog godt glemme alt om et traditionelt klubskifte, mens de er med DBU – hvis nogen alligevel skulle få chancen for et stort skifte, må det nødvendigvis ske uden spillerens tilstedeværelse.

Lægetjek og underskrift kommer der ikke, mens de er med landsholdet, understreger Kasper Hjulmand.

»Det kan ikke lade sig gøre. Det er en boble, og vi kan ikke se nogen måder, at det skal kunne lade sig gøre på. Tænk engang, hvis man kom til et lægetjek og tog noget med ind. Så nej, det kommer ikke til at ske,« understreger landstræneren, der har nok at gøre med at holde corona udenfor i forvejen.

Overalt på Marienlyst Strandhotel er der vagter, som sørger for, at landsholdsspillerne ikke kommer i berøring med andre hotelgæster.

Samtidig med, at spillerne bliver skærmet totalt fra den almindelige befolkning, arbejdes der i kulisserne på at få plads til flere fans på stadion til lørdagens EM-kamp mod Finland.

Et tiltag, Hjulmand håber på, at politikerne får gennemført, og han sammenligner med guldfesten i Brøndby for få uger siden, hvor smittetallet i forhold til de mange forsamlede mennesker var lavt.

»Lad os bare fylde det stadion op. Jeg tror, at vi lidt ufrivilligt fik tryktestet, hvad der skete ude på Vestegnen, og der skete ikke så meget, og det er slet ikke de forhold, vi snakker om her. Jeg er også lidt farvet, det er klart, men det foregår udenfor, og jeg håber, at vi kan fylde det stadion,« lyder det fra Hjulmand, der dog må erkende, at Finland-kampen nok kommer for hurtigt.

»Nej, logistisk er det nok ikke muligt at få arrangeret. Jeg tror roligt, at man kan sælge billetterne, og jeg tror godt, at man kan få folk ind i forskellige slots sådan en dag. Jeg håber, at der kommer flere folk derind, og alt, hvad der foregår udenfor, ser ud til ikke at have den store fare. Men jeg er ikke ekspert. Lad os håbe, at det kommer til at ske,« slutter Kasper Hjulmand.