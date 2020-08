Lige siden Kasper Hjulmand sidste sommer blev præsenteret som Danmarks kommende landstræner, er der blevet spekuleret vidt og bredt i, hvordan han vil have landsholdet til at spille.

Og de spekulationer må nu fortsætte lidt endnu.

For den del ønskede Kasper Hjulmand ikke at delagtiggøre omverdenen i, da han mandag eftermiddag – efter godt 14 måneders ventetid – for alvor trådte ind på scenen som landstræner i forbindelse med sin første landsholdsudtagelse.

Her blev landstræneren naturligvis mødt af spørgsmål om, hvilke ændringer han har tænkt sig at lave i forhold til forgængeren, Åge Hareide, men det vil Hjulmand ikke afsløre endnu.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»I forhold til præcis, hvad der kommer til at ske fodboldmæssigt – der skal jeg altså have landsholdet (spillerne, red.) ind først. Og der skal vi have arbejdet den første uge igennem. Og så kan vi komme tilbage til det i næste uge måske,« siger Kasper Hjulmand, der på mandag samles med spillerne for første gang.

Landstræneren pointerede samtidig, at hele programmet frem mod EM i juni 2021 er ekstremt komprimeret, og det derfor er begrænset, hvad han kan nå at ændre.

»Jeg har nogle idéer, men man kan ikke lave paladsrevolutioner på fire træninger. Og for i øvrigt har vi kun næste uges træning – stort set – frem mod juni næste år. For i oktober spiller vi tre kampe, i november tre kampe og i marts tre kampe,« siger Hjulmand med henvisning til de kampe, der skal spilles i Nations League og VM-kvalifikationen.

»Så det er ikke sådan, jeg kan arbejde en helt masse nye ting i holdet. Men nogle fokuspunkter på, hvordan vi bruger de spillere, vi har, bedst muligt. Hvordan den enkelte spiller, når han er bedst, hvordan vi kan udnytte deres kvaliteter aller-, allerbedst. Hvilke nuancer kan vi få lidt mere ind i spillet. Alle de der ting har jeg været igennem med de fleste spillere,« siger han og tilføjer:

»Så bliver det fra kamp til kamp og ser, om vi kan blive klogere og lægge på.«