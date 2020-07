»Jeg sad i detentionen i flere timer. Jeg kunne ikke komme på toilet og måtte tisse i hjørnet. Så begyndte det at lugte, og der kom stadig ingen. Jeg besvimede af mit eget tis til sidst.«

Sådan beskriver Kasper Kornum sin onsdag aften i Esbjerg, hvor han endte på politistationen i stedet for den bar, hvor han skulle have set pokalfinalen mellem AaB og Sønderjyske.

Her to døgn senere er han og kammeraten Jonas ikke helt sikre på, hvad de blev anholdt for.

»Vi forlader stadion, hvor vi spørger politiet om vej til baren. De hjælper os, men to kilometer senere ruller biler op på siden af os i bedste James Bond-stil, hvorefter vi bliver lagt i håndjern,« siger Kasper Kornum, inden Jonas supplerer:

Kasper Kornum var ikke tilfreds med politiet onsdag aften. Vis mere Kasper Kornum var ikke tilfreds med politiet onsdag aften.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. De sagde, jeg blev anholdt, fordi jeg var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, mens de sagde til min ven, at han blev anholdt, fordi han var grim.«

Helle Lundberg, der er fra kommunikationsenheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi, bekræfter, at de havde Kasper Kornum, Jonas og flere af deres kammerater på politistationen onsdag aften.

Hun tilføjer, at de valgte at placere drengene i et venterum og ikke i detentionen.

»Det betyder, at de er blevet vurderet til at kunne klare sig selv. Hvis det ikke havde været tilfældet, var de blevet placeret i detentionen, hvor der er videoovervågning hele tiden, så vi er sikre på, de trækker vejret og er okay.«

Helle Lundberg fortæller, at Kasper Kornum og hans kammerater blev anholdt for administrativ frihedsberøvelse. Det betød, at politiet havde dem i deres varetægt, mens kampen blev spillet.

Besøget hos Syd- og Sønderjyllands Politi kunne Jonas dog godt have undværet.

»Jeg ringer på klokken, jeg banker på døren, og jeg råber efter betjenten, men der sker ingenting. Og da vi har fået lidt af drikke, får jeg det dårligt, men da jeg ikke må komme ud, brækker jeg mig i cellen, inden jeg skal tisse så meget, at jeg også må gøre det. Jeg sidder altså i mit eget tis og bræk på et lille areal med sammenklemte ben – det var direkte klamt.«

Drengene fra Aalborg blev anholdt mellem klokken 19.15 og 19.45, og de blev løsladt igen cirka fire timer senere, hvor de blev sendt med en bus hjem.

Nogle AaB-fans blev placeret i futtog foran stadion. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Nogle AaB-fans blev placeret i futtog foran stadion. Foto: presse-fotos.dk

Helle Lundberg vil gerne opfordre Kasper Kornum og Jonas til at klage, så ordensmagten kan behandle sagen som en klagesag – og det har Kasper Kornum da også tænkt sig at gøre.

»Der er ingen tvivl om, at jeg skal klage over det her. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan det er smartest at gøre det. Det var ikke nogle søde betjente. Jeg sagde også til dem, at det ikke er okay rent menneskerettighedsmæssigt.«

Generelt var det en onsdag aften, hvor tumult mellem fans og Syd- og Sønderjyllands Politi kom mere i fokus end pokalfinalen, som Sønderjyske vandt med 2-0 på to mål af Anders K. Jacobsen.

B.T. har de seneste dage grundigt beskrevet, hvordan en betjent slår en fan med sin stav gentagende gange. Den video kan du se øverst i artiklen.